Tout se met en place pour la sixième Coupe du monde de Paracyclisme à Baie-Comeau

Les athlètes ont commencé leur repérage avec leurs entraîneurs.

Ce matin, l'organisation a procédé à la première fermeture de circuit pour aider à l'entraînement des athlètes.

Cette fermeture a entre autres permis de tester la nouvelle configuration du parcours, qui évite la rue Puyjalon et permet une meilleure circulation devant l'hôpital Le Royer.

On est prêts, on est même plus prêts que l’an passé… on a fait notre première fermeture de parcours et puis ça l’a été vraiment comme sur des roulettes. Yan Beaulieu, président du comité organisateur

Yan Beaulieu, président du comité organisateur Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La Sûreté du Québec doit aussi bien se préparer pour assurer la sécurité dans un événement de cette envergure.

Aujourd’hui c’est une journée de pratique pour tous les coureurs et pour nous également c’est une période où ça va nous permettre de voir ce qu’on a planifié depuis à peu près 8 mois, voir la sécurité, savoir si on a nos bénévoles au bon endroit, si nos policiers sont au bon endroit, si les gens comprennent bien, note le lieutenant Patrick Lowe, responsable du poste Manicouagan pour la Sûreté du Québec. C’est la sixième année que l’on a le paracyclisme à Baie-Comeau et les gens commencent à s’y faire.

Le lieutenant, Patrick Lowe, responsable du poste Manicouagan pour la Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

L'organisation assure en avoir suffisamment pour assurer la sécurité des athlètes, mais admet qu'elle en aurait besoin de plus.

L'organisation de la Coupe du monde de Paracyclisme de Baie-Comeau accepte toujours les inscriptions de bénévoles en attendant le début des épreuves du contre la montre, qui débuteront vendredi matin.

Un soin minutieux est consacré à la préparation de chaque vélo. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les compétitions commencent vendredi avec l’épreuve de contre la montre.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil