Désaccord entre Ottawa et la Saskatchewan sur le financement d'infrastructures culturelles

(De gauche à droite) Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, le ministre provincial responsable de la société d'État SaskBuilds, Gordon Wyant et le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Raplh Goodale, à l'annonce du PIIC en octobre.

Photo : Radio-Canada