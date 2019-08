Le service d'ambulances aériennes STARS a besoin de nouveaux hélicoptères

Des personnalités saskatchewanaises se mobilisent pour donner un second souffle à la campagne de financement destinée à soutenir le service d’ambulances aériennes STARS en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba.

Par l'entremise du projet Pegasus, un véhicule Mustang de luxe sera construit et mis aux enchères lors d’un événement destiné aux amateurs d’automobiles à Scottsdale, en Arizona, en janvier 2021.

La somme amassée sera entièrement utilisée pour renouveler la flotte des neuf hélicoptères répartis à raison de trois appareils par province.

L’acteur Kim Coates, né à Saskatoon, ainsi que les attaquants des Blues de Saint-Louis au hockey, les Saskatchewanais Jaden Schwartz, Tyler Bozak et Brayden Schenn, sont impliqués dans le projet.

La campagne de financement a initialement été lancée en juin 2018. Ses responsables estiment avoir besoin de 138 millions de dollars pour acquérir de nouveaux hélicoptères.

En mars, le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 65 millions de dollars pour soutenir l’initiative. Présentement, il reste 30 millions de dollars à récolter.

Le remplacement des appareils devient nécessaire.

« On a besoin de nouveaux hélicoptères plus performants », assure Luc Duval, ambulancier aérien et formateur au sein du service STARS.

Il explique que trouver des pièces de rechange pour réparer les engins en cas de panne est de plus en plus difficile. Ce qui pose un problème de sécurité publique.

Un service essentiel

Wade Cassidy, de Saskatoon, a fait une crise cardiaque en septembre dernier. Il a pu être soigné grâce au service STARS. Pour lui, cette campagne de financement revêt une grande importance pour les citoyens qui demeurent dans les régions éloignées.

Je ne serais pas ici pour vous raconter mon histoire s’ils n’étaient pas venus m’aider , souligne-t-il.

Victime d'une crise cardiaque, Wade Cassidy a été soigné grâce au service d'ambulances aériennes STARS. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Proulx

Il y a tellement de personnes à travers la province qui ont besoin d’un service comme celui de STARS. Preuve en est, on vient tout juste de voir une équipe d’ambulanciers quitter les lieux , affirmait, mercredi matin, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, lors du dévoilement du projet Pegasus.

Depuis la création du service STARS sur son territoire en 2012, Scott Moe, indique que la province a investi près de 80 millions de dollars dans le programme.

Ce dernier permet aux équipes d’ambulanciers de la province de se rendre dans les régions difficiles d'accès de la province, afin de prêter main-forte aux patients en détresse.

Avec les informations de Gabrielle Proulx