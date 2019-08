Pont de Québec : le ministre Champagne affirme que le dossier progresse

Lors d'une conférence de presse mercredi après-midi à Lévis concernant le transport collectif, il a souligné être toujours « en mode travail » dans le dossier de l'avenir du pont. Toutefois, le ministre dit qu'il n’y a pas d’ annonce imminente au calendrier.

« Ça ne serait pas dans l’intérêt public ni dans l’intérêt des gens de la grande région de Québec de négocier sur la place publique, mais soyez assuré qu’avec mes collègues, le ministre Duclos et M. Lightbound, que ces discussions avancent », a indiqué le ministre.

On a fait plus de progrès en un an qu’en 25 ans dans ce grand dossier-là

le ministre François-Philippe Champagne