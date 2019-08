Frédéric Beaudoin condamné à quatre ans d'emprisonnement

Il avait été reconnu coupable de leurre informatique sur internet auprès de 25 victimes, de contact sexuel, de possession de cannabis et d'avoir communiqué avec des personnes de moins de 16 ans par informatique en vue de faciliter la commission d'un crime.

En soustrayant la détention préventive, il lui reste un peu plus de 17 mois à purger.

Il ne faut pas oublier que, parce que ça se passe derrière un écran, ce sont des crimes qui ont des conséquences sur les victimes. Me Joanie St-Pierre, procureure de la Couronne

De façon corollaire à cette décision, la juge Hélène Fabi a également émis plusieurs autres ordonnances, qui s’appliqueront une fois l’homme sorti de prison.

Frédéric Beaudoin devra se soumettre au registre des délinquants sexuels à perpétuité. Il devra fournir un échantillon d’ADN et ne pourra posséder une arme à feu pour les 10 prochaines années.

En vertu de l’article 161 du Code criminel, il aura quelques interdictions pour une durée de 15 ans qui s’ajouteront au moment de sa remise en liberté.

Il ne pourra entre autres se tenir dans tout endroit où il est raisonnable de croire que des enfants pourraient se trouver. En tout temps, Frédéric Beaudoin devra respecter un rayon de plus de deux kilomètres de toutes les victimes énumérées dans l’ordonnance et il ne pourra se trouver un emploi, rémunéré ou non, qui le met dans une situation de confiance ou d’autorité avec des jeunes de moins de 16 ans.

La juge Fabi a également imposé une probation de trois ans, dans laquelle il devra se soumettre à un suivi avec un agent de probation, à toute thérapie jugée nécessaire, particulièrement en matière de crimes sexuels.

Gardienne d’enfants

Les événements incriminants remontent à 2016.

Sept jeunes filles de Magog, alors âgées de 14 à 16 ans, ont été abordées sur Facebook par un homme qui disait avoir besoin d'une gardienne d'enfants ou d'une femme de ménage à son domicile de la rue du Ruisseau-Rouge, à Magog.

Trois d'entre elles ont accepté l'offre et se sont présentées au domicile de Frédéric Beaudoin.

L'une des adolescentes a été victime de contact sexuel.