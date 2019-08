Les commerçants satisfaits de l’état du boulevard Talbot

Radio-Canada a rencontré une vingtaine de commerçants qui ont tous pignon sur rue sur cette artère de Chicoutimi.

C’est satisfaisant. On voit que les devantures sont bien entretenues. Seulement l’entretien des arbres est un peu plus espacé , indique Hugues Bouchard, le directeur de Pneus et Mécanique Talbot.

La plupart d'entre eux ont soutenu que les autorités de Saguenay faisaient leurs devoirs afin de s'assurer que les bas-côtés et le terre-plein du boulevard Talbot soient correctement entretenus.

Porte d'entrée régionale

Le président du conseil d'administration de Zone Talbot, Pierre Delisle, a expliqué qu'il était primordial pour les autorités municipales et pour les commerçants que le boulevard Talbot demeure attirant.

Le boulevard Talbot c’est la porte d’entrée de la région, on arrive par là. Pour nous, c’est important que les façades soient belles ,conclut-il.

D'après les informations de Catherine Gignac.