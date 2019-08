L'effet Tiger Woods chez les jeunes

Un groupe de quatre jeunes arpentent les terrains de golf du lever au coucher du soleil. En plus de pratiquer le sport, Brodyn Robichaud, Caleb Guindon, Jacob Reckzine et Jayden Laplante travaillent à l’entretien du club de golf pendant la saison estivale.

La population des golfeurs est de plus en plus âgée, on a besoin de la jeunesse pour prendre la relève.

Stéphane Quenneville, gérant et professionnel du club de golf de Kapuskasing