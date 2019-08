Une action collective est déposée pour le vol des données de Capital One

Un cabinet d'avocats ontarien a déposé une demande d'action collective au nom des Canadiens touchés par l'énorme vol de données dévoilé par Capital One la semaine dernière.

La poursuite de Diamond & Diamond réclame une indemnisation pour les Canadiens ayant demandé des cartes de crédit à Capital One entre 2005 et 2019.

La demanderesse principale est Rina Del Guidice, de Bolton, en Ontario. Elle a obtenu une carte MasterCard du détaillant Costco auprès de Capital One.

La poursuite note que Capital One exploitait également des cartes de crédit proposées par d'autres marchands, notamment la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Capital One a indiqué que près de six millions de personnes au Canada auraient été touchées par la brèche de sécurité et qu'un million de numéros d'assurance sociale figuraient parmi les informations confidentielles divulguées.

La déclaration demande que la poursuite soit certifiée en tant qu'action collective et réclame plus de 350 millions de dollars en indemnisation financière et autres formes de réparation pour les plaignants.

La poursuite de Diamond & Diamond a été déposée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, à Toronto. Un autre cabinet a annoncé la semaine dernière qu'il envisageait d'intenter une action collective semblable contre Capital One à Vancouver.