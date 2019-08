La cause de l’éclosion de légionellose demeure un mystère

Le nombre de personnes atteintes de légionellose n’a pas augmenté depuis vendredi, mais la cause de l’éclosion demeure un mystère, admettent des représentants de la santé publique du Nouveau-Brunswick.

Neuf cas de légionellose ont été confirmés dans la région du Grand Moncton la semaine passée. Depuis vendredi, aucun nouveau cas n’a été rapporté. Si c’est une bonne nouvelle pour l’instant, les autorités de la santé publique se demandent combien de temps durera cette pause, puisque la source de cette éclosion n’a pas encore été découverte.

L’étau se resserre cependant, nous assure-t-on. Le coupable serait une tour de refroidissement, un appareil de climatisation pour les gros immeubles, située dans l’ouest de la ville de Moncton, qui aurait dispersé dans l’air des gouttelettes d’eau contaminée par la bactérie responsable de la légionellose, appelée Legionella. Il reste cependant à trouver l’appareil en question et faire des tests, ce qui représente un travail de longue haleine.

Dans la zone d’intérêt où on cible nos efforts actuellement on a identifié à peu près 26 édifices qui ont possiblement une tour de refroidissement, explique le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste de l’est du Nouveau-Brunswick. Le personnel de la Ville de Moncton doit aller sur place pour vérifier s’il y a présence d’une tour de refroidissement ou non, puis le type de tour de refroidissement. Le nombre exact de tours qu’on aura besoin d’échantillonner n’est pas encore tout à fait défini.

Yves Léger, médecin-hygiéniste de l'est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Contrairement au Québec, qui a été touché par une éclosion de légionellose en 2012, il n’existe pas de registre des tours de refroidissement au Nouveau-Brunswick ou d’obligation des propriétaires de faire tester ces tours en laboratoire.

Les gens plus âgés, ceux qui ont un faible système immunitaire ou les personnes qui ont des maladies pulmonaires ou aux reins sont plus à risque de contracter la légionellose, explique Yves Léger.

Avec les informations de Louis-Philippe Leblanc