Essence et Apparât : démystifier la coiffe autochtone

Elle est à coup sûr l’un des symboles autochtones les plus reconnaissables. Reprise par la culture populaire et les effets de mode, la coiffe traditionnelle a, au fil du temps, contribué à la marginalisation folklorique des Premières Nations. L’exposition Essence et Apparât vient démystifier la coiffe traditionnelle à travers des propositions ancestrales et contemporaines.