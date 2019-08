Le Parti vert veut protéger les travailleurs de l’industrie des combustibles fossiles

À l’approche des élections fédérales, Elizabeth May a dévoilé un plan à plusieurs volets qui propose notamment des programmes de réorientation de compétences ainsi que des projets de modernisation de grande envergure conçus pour créer des emplois.

En mai dernier, le Parti vert a rendu public son plan d'action climatique intitulé Mission Possible. La formation politique promettait alors d’abaisser de façon conséquente la consommation de combustible fossile, mais aussi de mettre fin à toute importation du pétrole étranger.

Ce mercredi, la chef du Parti vert a tenté d’apaiser les craintes des travailleurs des secteurs gaziers et pétroliers qui pourraient perdre leur emploi après la mise en place de ce plan.

On va parler directement avec les travailleurs qui ont peur de perdre leur emploi et on va leur montrer qu’on est engagé à protéger leurs communautés. Elizabeth May, chef du Parti vert

Le plan du Parti vert pour la transition des travailleurs des combustibles fossiles s’engage à : Investir dans des programmes de recyclage et d'apprentissage pour recentrer les compétences des travailleurs du secteur industriel sur les emplois du secteur des énergies renouvelables.

Commencer un nettoyage massif des puits de pétrole « orphelins » dont certains peuvent être transformés pour produire de l'énergie géothermique.

Créer un programme national pour adapter tous les bâtiments à une efficacité énergétique optimale.

Établir un cadre de transition pour prendre en compte les ressources et les circonstances uniques de chaque province.

Former des partenariats avec les peuples autochtones pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans les communautés des Premières nations et sur les terres autochtones.

Le professeur à l’ ENAPÉcole nationale d'administration publique , David Talbot, souligne la démarche de réflexion du Parti vert au sujet du secteur énergétique et des travailleurs dont les emplois sont menacés : Prendre en considération les travailleurs c’est extrêmement important, car il ne faut pas oublier que ce sont des emplois extrêmement bien rémunérés dans ce secteur .

Par la suite, Elizabeth May a applaudi le rapport publié plus tôt cette année par le Groupe de travail d'Environnement et Changement Climatique Canada, sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes.

Ailleurs sur le web : Rapport sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon Canadiennes (Nouvelle fenêtre)

Le plan Mission Possible adopterait les 10 recommandations du Groupe de travail et ambitionne de les appliquer aux autres secteurs touchés par la réduction des combustibles fossiles. Parmi elles, 300 millions de dollars pourraient financer des programmes de transition pour les travailleurs du charbon qui prendront leur retraite plus tôt que prévu, ou encore la création de centres de transition dirigés localement dans les collectivités touchées.