Disney annonce une reprise de Maman, j’ai raté l’avion

Le président de Walt Disney Company, Robert Iger, a fait cette annonce en conférence de presse. Ces reprises permettront d'alimenter Disney+, le futur service en ligne de la compagnie qui viendra concurrencer Netflix et Amazon.

D’autres films sont aussi dans la ligne de mire de l'entreprise, notamment Moins cher la douzaine (Cheaper by the Dozen, 2003) et Une nuit au musée (Night at the Museum, 2006).

Il ne s'agit pas d'une première pour Disney, la compagnie s’étant récemment lancée dans la reprise de plusieurs dessins animés, comme Aladdin et Le roi lion.

Le président n’a pas précisé la forme que prendra la nouvelle version de ce film ni celle des autres longs métrages, mais il a souligné que ces reprises seraient adaptées à la nouvelle génération.

Le film qui a fait connaître Macaulay Culkin

Le film Maman, j’ai raté l’avion, sorti en 1990, avait contribué à la popularité de sa vedette principale, Macaulay Culkin. Alors âgé de 10 ans, le jeune acteur jouait le rôle de Kevin McCallister. Il a repris son rôle en 1992 dans Maman, j’ai encore raté l’avion (Home Alone 2: Lost in New York).

Par ailleurs, l'acteur âgé maintenant de 38 ans avait fait un clin d’œil au premier film dans une publicité pour l'assistant personnel Google, diffusée fin 2018.