Querelle de clocher à l’église de Louiseville

Pétition envoyée à l’évêque, démission d’organistes résidents, baisse de la fréquentation des messes. Depuis que le prêtre de Louiseville a quitté la municipalité en 2017, rien ne va plus à l’église Saint-Antoine-de-Padoue.

Selon nos sources, au cours de la dernière année, les revenus de la quête seraient passés d’environ 1000 $ par semaine à 700 $ en moyenne. Signe, selon cette source, que plusieurs ont tourné le dos à l’église de Louiseville.

Tout a commencé lorsque le prêtre Jean-Pierre Guillemette, qui a exercé pendant 11 ans à l’église de Louiseville, a été réaffecté à Trois-Rivières il y a deux ans dans le cadre d’un grand réaménagement de la gestion des paroisses par le diocèse.

Radio-Canada a parlé à une dizaine de paroissiens et de bénévoles de l’église de Louiseville, dont certains fréquentent le lieu depuis plusieurs décennies. Selon eux, c’est l’arrivée en 2017 du nouveau prêtre, Julio Duràn, et du diacre Martin Dubé qui a tout chamboulé.

Julio Duràn habite à Yamachiche et s’occupe de 12 paroisses dont celle de Louiseville qui est la plus importante. Puisqu’il habitait déjà à Yamachiche lorsqu’il a hérité de ces nouvelles responsabilités, il a préféré y rester plutôt que de déménager à Louiseville. En raison de sa charge de travail et de la distance à parcourir, Julio Duràn ne célèbre plus la messe tous les dimanches, tel que les paroissiens en avaient l’habitude.

L'église Saint-Antoine-de-Padoue de Louiseville Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Après le départ du prêtre Jean-Pierre Guillemette, c’est Martin Dubé qui s’est installé pendant deux ans avec sa famille dans le presbytère de Louiseville parce que des fidèles avaient manifesté le désir de voir le presbytère habité. Le diacre et sa femme avaient alors l’intention de se rapprocher de la communauté et de rajeunir l'institution. Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Entre les chansons de Johnny Cash durant les cérémonies et les anecdotes familiales, les paroissiens disent qu’ils ne reconnaissaient plus les messes sobres auxquelles ils étaient habitués.

Un événement survenu lors d’une messe le 11 mars 2018 a particulièrement exacerbé les tensions. Martin Dubé a demandé aux paroissiens de se serrer la main. Un geste commun selon lui, mais que les paroissiens plus âgés n’aimaient pas, par peur de propagation de virus. Lors de cette cérémonie, une organiste a refusé de poser ce geste de paix . Julio Duràn qui présidait la messe l’aurait alors réprimandée devant les fidèles. Blessée, la musicienne a remis sa démission et a envoyé une mise en demeure au prêtre.

Depuis cet événement, les relations entre les responsables ecclésiastiques et les paroissiens n’ont cessé de se détériorer, ce qui a mené au départ de Martin Dubé en juin dernier.

En deux ans, ce sont en tout trois organistes qui auraient été renvoyés ou qui ont démissionné. Une pétition d’au moins 60 noms réclamant le retour du prêtre Jean-Pierre Guillemette a été adressée à l’évêque Luc Bouchard.

La Fabrique du Saint-Frère-André, qui se charge de l’administration de l’église de Louiseville, indique quant à elle qu’environ 400 personnes fréquentent l'église sur une base hebdomadaire. Elle indique que l'achalandage a diminué au cours des cinq dernières années, mais pas de façon draconienne.

Les paroissiens, eux, déplorent la détérioration du climat au sein de leur communauté.

Une « arène politique »

De son côté, Martin Dubé parle de la communauté de Louiseville comme étant une paroisse problématique, voire une arène politique . Selon lui, un groupe de paroissiens veut garder le contrôle de l’église.

Pour moi c’est peu de personnes, mais c’est un groupe très précis de l’ancienne garde de Louiseville qui s’occupait de l’église et qui voit qu’il y a un changement dans l’église.

Selon lui, le mécontentement des paroissiens n'est pas seulement dû à sa façon de faire et à celle de Julio Duràn, mais elle découlerait plutôt des changements administratifs entrepris par le diocèse.

Je comprends les gens de Louiseville d’avoir été très déboussolés par tout ça, dit-il. Jean-Pierre, l’ancien prêtre, a quitté de façon subite pour aller à Trois-Rivières. Ils ont été un peu abandonnés.

On essaie de faire des choses très concrètes, mais ça bouleverse. On ne peut pas changer sans que ça bouleverse les gens. Martin Dubé

Le prêtre Julio Duràn se dit lui aussi bien au fait de la situation, mais a préféré ne pas commenter.

La Fabrique du Saint-Frère-André affirme pour sa part qu’il est excessif de parler d’une situation de crise à la paroisse de Louiseville.

Les changements importants dans la restructuration des paroisses ont bouleversé nos habitudes et nos référents traditionnels dans une paroisse. Cela demande de l’adaptation et ce n’est pas toujours facile , indique la présidente de la Fabrique, Josée Bourassa, dans un communiqué de presse.

Le diocèse de Trois-Rivières indique ne pas s’être ingéré dans le dossier jusqu’à maintenant.

Nous sommes informés que les changements liés aux nouvelles paroisses regroupées, depuis janvier 2018, amènent encore des questionnements et des réactions variées chez des paroissiennes et paroissiens. Nous y sommes attentifs , assure le diocèse par communiqué.

Il ajoute que l'aide d'un médiateur sera offerte à compter de septembre comme dans toutes les nouvelles paroisses du diocèse.