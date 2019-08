Des failles dans la protection offerte par Desjardins

« C'est un petit peu épeurant, réagit Maude Moreau-Bélanger après avoir participé à un test organisé par Radio-Canada. Je suis très déçue. »

Pour notre enquête, nous avons fait appel à des volontaires. Ils devaient être des membres de Desjardins, victimes du vol de données et inscrits au service d'Equifax.

Chacun a fait une demande de carte de crédit à son nom sur le site web d'une banque et attendu de voir si l'outil de surveillance de crédit allait les alerter.

Résultat : sur cinq personnes, une seule a reçu une alerte d'Equifax (une demande de carte à la BMO Banque de Montréal).

Maude Moreau-Bélanger s'était inscrite à Equifax le 9 juillet. Elle a reçu sa carte de crédit Visa Banque Royale par la poste le 25 juillet. Sans jamais recevoir d'alerte.

Un autre de nos volontaires, Mathieu Legault, s'est rendu compte que le service d'Equifax ne suffit pas pour se prémunir contre la fraude.

Il s'est inscrit à l'outil de surveillance de crédit offert par Desjardins le 3 juillet. Le 28 du même mois, il a commandé en ligne une carte de crédit American Express Mariott Bonvoy, qu'il a reçue par la poste trois jours plus tard. Et il n'a pas été alerté par Equifax.

Je me pose des questions sérieuses. C'est quoi le service que Desjardins m'offre et en quoi ça me protège?

Mathieu Legault, membre de Desjardins qui a participé au test