La mort de 3 épaulards en Colombie-Britannique, indicateur d’une « crise »

Les baleines disparues sont membres de trois familles distinctes, et portent les noms de J17, K25 et L84.

L’été, cette population d’épaulards que l’on appelle « résidente du sud » navigue les eaux au large de l’île de Vancouver et autour des îles de l’archipel San Juan aux États-Unis. Or, ceux-ci n’ont pas été aperçus depuis l’hiver dernier, au moment où les chercheurs avaient noté que leur état de santé s’était détérioré.

Les baleines disparues sont membres de trois familles distinctes. Les épaulards ont normalement une espérance de vie de 35 à 60 ans. Photo : Radio-Canada

Ça prend au coeur , dit Christianne Wilhelmson, directrice générale de l'organisme environnemental Georgia Strait Alliance. Elle affirme toutefois ne pas s’en surprendre. Toute cette population vit beaucoup de stress. Des bébés ne survivent pas, des jeunes meurent par manque de nourriture, les adultes ne vivent pas aussi vieux que par le passé.

C’est l'ensemble de cette population qui vit une crise, selon elle.

« C'est le temps d'agir »

Bien qu'ailleurs dans le monde, les épaulards se sont adaptés et mangent de la chaire de marsouins, la population résidente du sud ne semble pas souhaiter suivre leur exemple. Photo : Radio-Canada / Ocean Wise/NOAA

On prend cette nouvelle difficilement , dit Andrew Trites, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique et directeur de la Marine Mammal Research Unit.

Beaucoup de mesures ont été prises pour assurer la survie des résidents du sud, dit-il, citant en exemple plusieurs compagnies touristiques d’observation de baleine qui ont cessé leurs activités dans la région. Les bateaux naviguent plus lentement et ne s’approchent pas trop des orques, selon lui.

On a fait beaucoup cette année, le gouvernement a pris des actions , reconnaît pour sa part Mme Wilhelmson . Mais elle croit que la gravité de la situation demande des mesures qui seront sans doute difficiles à prendre , mais qui sont nécessaires.

Ce n’est plus le temps des compromis, c’est le temps d’agir. Christianne Wilhelmson, directrice générale, Georgia Strait Alliance

Un destin lié au nôtre

Andrew Trites croit que si les habitants de la Colombie-Britannique sont si attachés aux épaulards, c'est qu'ils peuvent se reconnaître en eux. Photo : Center for Whale Research (CWR).

Les habitants de la Colombie-Britannique sont émotionnellement attachés aux épaulards, disent les deux experts.

Andrew Trites croit que l'humain se reconnaît en eux. On voit leurs relations, qu’ils vivent en famille , dit-il, alors on sent une connexion.

Pour Christianne Wilhelmson, les épaulards représentent la région et ses habitants, et leurs destins sont intrinsèquement liés.

Ils représentent beaucoup pour nous. S’ils sont en péril, alors on sait que notre région, les autres animaux et les écosystèmes qu’on aime sont aussi en péril. Christianne Wilhelmson, directrice générale, Georgia Strait Alliance

De l'espoir pour l’avenir

Une photo de J17 prise la veille du jour de l'An montre que la femelle de 42 ans semble affamée. Photo : Centre de recherche sur les baleines

J17 s'est fait connaître du monde entier lorsqu'elle a transporté le corps mort de son petit à la surface de l'eau pendant plus de deux semaines, dans ce qui s'apparente au sentiment humain du deuil. Sa mort met en péril la survie de toute la famille, craint Andrew Titres.

Les épaulards vivent dans des sociétés dirigées par la femelle la plus âgée , explique-t-il, alors de perdre cette mémoire, les coutumes qu’elle avait, on ne sait pas ce qui adviendra du groupe J.