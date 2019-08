Pénurie de main d’oeuvre : d’autres restaurants de Trois-Rivières écopent

Le musée Boréalis, qui offre des repas sur sa terrasse, a décidé de ne plus ouvrir à l’heure du midi. Cela permettra à nos employés de reprendre leur souffle et de maintenir la qualité de notre service à la clientèle , a écrit la direction du musée, hier, sur sa page Facebook.

Vendredi dernier, le restaurant Le Buck a annoncé qu’il allait fermer à l'heure du dîner afin de donner, lui aussi, un répit à son équipe. Le restaurant peine à trouver de la main-d’oeuvre qualifiée pour sa cuisine.

Deux jours plus tard, un autre restaurant du centre-ville de Trois-Rivières, Le Mondo, annonçait une réduction de ses heures d’ouverture. Il sera désormais fermé les lundis, alors qu’il avait l’habitude d’être ouvert sept jours sur sept durant l’été.

Cela lui permettrait d'accorder des congés à ses employés qui travaillent de longues heures en cette période estivale.

Le Mondo et Le Buck font face à une augmentation de leur achalandage, notamment grâce aux spectacles du Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco, note le copropriétaire du Mondo, Pascal Hamelin.

Ici, on a un deuxième étage qui est assez vaste et on accueille des groupes, des autobus d’agences de voyages; et cette année, je peux confirmer que j’ai beaucoup plus d’autobus que les autres années. C’est ça qui épuise la cuisine , dit-il.

Son associé et lui ont pris leur décision dimanche. Après avoir observé la frénésie de la fin de semaine et le ralentissement de l’équipe en cuisine, en raison d’absence de congés, ils ont opté pour la fermeture, quitte à accuser une baisse de leurs revenus.