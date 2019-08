Québec, une destination prisée pour le vélo de montagne

Ici on est à Disneyland du vélo , se réjouit Mélanie Bertrand, venue de Nouvelle-Calédonie pour participer au 3e Québec Singletrack Expérience. Son conjoint et elle ont laissé leurs trois enfants à la maison pour venir pratiquer à fond leur passion.

Tous les matins on a une petite excitation d'aller découvrir des nouveaux parcours et se faire plaisir , lance Bertrand Durand.

Le couple savoure depuis le début de la semaine les sentiers de vélo de montagne de la Vallée-Bras-du-Nord, du Mont-Sainte-Anne, du Lac-Delage et du Lac-Beauport. Ils offrent des conditions bien différentes de celles de leur archipel du Pacifique Sud, selon eux.

« On n’a pas d'aussi beaux sentiers, on n’a pas de racines aussi, ça ça nous manque pas », précise Mélanie Bertrand. « Ici c'est vraiment beaucoup plus technique et beaucoup plus plaisant », ajoute son conjoint.

Le mot singletrack fait référence à un type de sentiers étroits apprécié des adeptes du vélo de montagne. Un type de sentiers populaire au Québec.

Mélanie Bertrand et Bertrand Durand participent au Québec Singletrack expérience Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

80 % des quelque 130 participants du Québec Singletrack Expérience viennent de l'extérieur de la province de Québec, selon le directeur de l'événement François Calletta.

On se présente comme une fenêtre pour le produit vélo de montagne de la région de Québec sur l'international donc on travaille beaucoup sur les marchés hors Québec Les participants proviennent d'ailleurs d'une dizaine de pays.

Outre la compétition, l'expérience proposée par M.Calletta et son équipe comprend aussi l'hébergement au Collège Mérici.

C'est une formule tout compris. On le présente un peu comme le club Med du vélo de montagne où est-ce que les gens sont pris en charge à 100 % pendant la semaine .

Les athlètes vont parcourir entre 20 et 45 kilomètres de vélo par jour d'ici vendredi, soit un total de 200 kilomètres pour la semaine.