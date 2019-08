Le maire de Caraquet veut aider le Festival acadien

La directrice générale du Festival acadien de Caraquet, Geneviève Lanteigne, a demandé à la direction de la Ville de Caraquet une augmentation de la marge de crédit accordée aux organisateurs du festival.

La marge de crédit accordée par la Municipalité est présentement de 100 000 $, mais les organisateurs estiment avoir besoin de 75 000 $ supplémentaires pour terminer les festivités.

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, dit comprendre les préoccupations des organisateurs, qui tentent tant bien que mal d'augmenter le nombre de billets vendus.

Kevin Haché, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada

Notre festival nous indique que la vente de billets cause un problème avec le fonds de roulement qu'ils utilisent pour la tenue des événements , indique M. Haché.

Un plan de remboursement

Il croit que la Ville devrait accorder cette augmentation si les responsables du festival démontrent comment ils rembourseront leurs dettes. Mais la décision revient au conseil municipal, qui en débattra lors d'une assemblée extraordinaire jeudi.

Les membres du conseil passeront ensuite au vote pour savoir si oui ou non ils acceptent l'octroi d'un autre montant.

Je crois qu'on doit les aider, qu'on doit les encourager, qu'on doit élaborer un plan qui démontre comment on sera remboursé. [Les organisateurs] sont prêts à nous présenter un document pour rassurer le conseil , indique le maire.

Un festival important pour la région

Kevin Haché dit qu'il serait dommage de voir le Festival acadien de Caraquet annuler des activités ou des spectacles. Selon lui, c'est l'un des festivals qui apportent le plus de vacanciers dans la Péninsule acadienne et l'événement est au cœur des célébrations acadiennes, surtout celles du 15 août.

Ce n'est pas évident. On sait ce qu'ils n'ont pas et on n'aime pas que l'un de nos festivals soit pris à la gorge comme ça. Mais on n'aime pas non plus donner des sous comme ça, sans garantie , dit M. Haché.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve