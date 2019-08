Trafic de drogue : arrestation de motards à Sudbury, Ottawa et dans le Niagara

L'opération policière appelée « Skylark » visait les réseaux de ces groupes de motards dans les régions de Sudbury, Niagara, Hamilton et Ottawa.

En plus des arrestations, la Police provinciale de l'Ontario affirme que des centaines de timbres de fentanyl ainsi que plus de 12 kg de cocaïne et de cannabis et 11 armes à feu ont été saisis, à la suite d'une enquête de 14 mois.

La PPO admet que les quantités de drogue saisies ne sont pas très importantes, mais affirme que les personnes appréhendées étaient des « figures importantes » dans le trafic de stupéfiants en Ontario.

Le réseau des Hells Angels Nomads dans le Grand Sudbury a complètement disparu grâce à cette opération , soutient le surintendant de la PPO Bryan MacKillop.

Le surintendant de la PPO Bryan MacKillop raconte que les arrestations sont le fruit d'une enquête de 14 mois. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Les 15 individus appréhendés font face à un total de 195 chefs d'accusation, y compris le trafic de cannabis, de fentanyl et de cocaïne et la traite des personnes.