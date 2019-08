Ottawa accorde plus de 380 000 $ au secteur de la motoneige en Gaspésie

Le Club de motoneige Les Bons Copains du Grand Gaspé et Les Chevaliers de la motoneige de New Richmond ont respectivement reçu des aides financières non remboursables de 206 100 $ et de 177 249 $.

De son côté, l'hôtel Riôtel Bonaventure a également reçu une somme de 45 000 $ sous forme d'appui financier remboursable.

Ce montant doit être utilisé pour la modernisation de ses installations.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, a fait l'annonce de l'attribution de ces aides financières mercredi matin dans la municipalité de Bonaventure.