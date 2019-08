Trois centres pour collecter plus de plasma au Canada

La Société collecte déjà du plasma dans ses centres de dons de sang, mais elle n’arrive à fournir qu’environ 13 % de la demande actuelle.

Le reste des besoins est importé des États-Unis sous forme de produits finis, explique le vice-président des opérations plasma à la Société canadienne du sang, Jean-Paul Bédard.

La ville de Sudbury en Ontario accueillera le premier centre au printemps 2020. Un autre ouvrira à Lethbridge en Alberta à l’automne suivant et un troisième à Kelowna, en Colombie-Britannique, au printemps 2021.

On s’est aperçu que les villes qui répondent le mieux sont des villes de classe moyenne où il y a un bon sens d’appartenance et de communauté. Jean-Paul Bédard, vice-président de la Société canadienne du sang

Dans ces centres, le plasma sera séparé du sang prélevé, et les composants sanguins restants seront retournés au donneur.

Cette technique est plus efficace et moins coûteuse. Elle permet de recueillir environ 800 ml de plasma, contre un peu plus de 400 ml de sang lors d'un prélèvement classique, explique Jean-Paul Bédard.

Le don de plasma dure environ une heure, ce qui est plus long qu’un simple don de sang.

Six à huit dons par an

La Société canadienne du sang espère recruter plusieurs milliers de donneurs dans chacune des trois villes choisies et leur demandera de revenir six à huit fois par an, afin de maximiser la collecte. Le recrutement va d’ailleurs commencer sur place sans attendre l’ouverture des centres.

Il s’agit d’un projet pilote sur cinq ans visant à prouver que ces centres spécialisés peuvent collecter plus de plasma et à moindre coût.

La Société pense collecter suffisamment de plasma dans ses trois premiers centres pour répondre à l’augmentation de la demande.

À long terme, si on réussit à démontrer qu’on peut le faire de façon efficace, 30 %, 40 % et jusqu’à 50 % des produits finis pourraient venir du plasma canadien , espère Jean-Paul Bédard.

Le plasma permet de protéger le corps contre les maladies et les infections. Il est notamment utilisé pour fabriquer des médicaments pour les personnes ayant un système immunitaire déficient en raison d’une maladie ou d’un traitement par chimiothérapie.