Les enfants plus vulnérables aux changements climatiques

Les enfants sont plus à risque d'être atteint d’asthme, de la maladie de Lyme et de coups de chaleur en raison des étés plus longs, plus chauds et plus secs.

Le changement climatique est l’une des menaces les plus critiques à la santé humaine et les enfants sont parmi les plus vulnérables , affirme la directrice générale de l’Association de la santé publique de l’Ontario, Pegeen Walsh.

La campagne Make it Better donne des conseils aux parents sur des façons de protéger leurs enfants et invite la population à réclamer des politiques pour lutter contre les changements climatiques.

L’association demande aux parents de prendre un engagement pour rester informé et soutenir l’action dans ce domaine.

Mme Walsh souligne qu’il y a des mesures immédiates que les parents peuvent prendre pour minimiser les risques sur la santé des enfants, mais ajoute qu’ultimement, il faut agir sur les changements climatiques.

Plus de journées chaudes

Des enfants se rafraîchissent dans un ruisseau. Photo : Reuters / Caren Firouz

La recherche citée par l’association de la santé publique indique qu’il y aura plus de températures extrêmes durant l’été, ce qui rendra les enfants plus vulnérables à des problèmes de santé.

Selon l’association, la région de Toronto pourrait connaître plus de 30 journées de chaleur extrême annuellement entre 2021 et 2050.

Les étés plus longs et plus chauds signifient également que la hausse du nombre de tiques porteuses de la maladie de Lyme.

Les enfants de cinq à neuf ans sont particulièrement vulnérables à cette maladie.