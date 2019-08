Neuf mois de prison pour avoir tenté de voler des armoires

Il a plaidé coupable à 11 des 13 chefs d'accusation, dont introduction par effraction, qui pesaient contre lui.

Les multiples événements se sont déroulés d’octobre 2017 à dimanche dernier, lorsqu’il a commis son plus gros délit.

Il a été pris en flagrant délit en train de dérober des armoires dans un appartement inhabité de la rue Saint-Joseph dans l’arrondissement de Jonquière.

En rendant la peine relativement clémente, le juge Pierre Lortie a précisé qu'il misait sur la réhabilitation de l'accusé qui s'est enfoncé dans la criminalité en raison de son problème de consommation de drogue.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la peine de neuf mois de prison a été une suggestion commune de la couronne et la défense.

On mise sur la probation. Ce sont des agissements qui se font en état de consommation, alors à la lecture même du dossier on voyait que c'était une problématique , a mentionné la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Mélanie Paré.

L'avocat de Jonathan Gagnon, Julien Boulianne, soutient que son client est déçu de se retrouver derrière les barreaux, mais qu'il est conscient de son problème.

C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, mais il est pris avec une problématique récurrente de consommation et il a l'intention de régler cette problématique pour pouvoir sortir et continuer d'être un bon citoyen , a assuré le criminaliste.

Son complice lors de l'introduction par effraction, Martin Roy, a été libéré et doit comparaître prochainement.