Monster Energy se retire du GP3R

Malgré le retrait de la participation financière de l'entreprise Monster Energy, le directeur général du Grand Prix, Dominic Fugère, demeure confiant quant à la survie de l’événement.

À ce jour, aucune entente n’a été signée pour la tenue de l’événement l’an prochain, une situation qui n’ébranle aucunement M. Fugère.

Le rallycross n’est pas menacé. On n’a pas de contrat en place avec le Championnat du monde, mais on a prouvé en fin de semaine que Trois-Rivières était l’épicentre nord-américain du rallycross , dit-il.

Dominic Fugère, directeur général du GP3R. Photo : Radio-Canada

Le directeur général considère que la fin de semaine dernière, le Grand Prix de Trois-Rivières a offert au public le type de championnat qu’il souhaitait proposer dès la première édition de l’événement en 2014.

Depuis cinq ans, l’organisation a connu bon nombre d’essais et erreurs et de nombreux ajustements, pour en arriver la fin de semaine dernière à une édition tout à fait réussie, considère-t-il. Selon lui, il est tôt pour se questionner sur la suite de l’événement.

En 2014, quand on a amené le championnat de rallycross à Trois-Rivières, l’entente s’était signée à la fin du mois de novembre précédent l’événement. Actuellement, on est seulement au début août, alors on a beaucoup de temps devant nous. Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières

M. Fugère indique que quelques rencontres se sont déjà tenues au cours de la fin de semaine dernière.

Il reste encore beaucoup d’eau à couler sous les ponts et, surtout, beaucoup de place pour une bonne entente entre les intervenants du rallycross et nous. Le rallycross du Canada fait maintenant partie des incontournables du championnat. Les équipes aiment être chez nous, le public aime voir sur place et à la télé. C’est une épreuve qui est très spectaculaire et qui est très prisée, autant par les amateurs que par les équipes.

Budget d’opération amputé

Dominic Fugère demeure aussi confiant en une belle association entre la Ville de Trois-Rivières et le Grand Prix de Trois-Rivières, même si le budget de l’événement est affecté par une réduction de l’aide financière en provenance du palier municipal. Un manque à gagner qu’il estime à plus de 300 000 $.

Le budget d’opération a été réduit, dit-il, de même que le budget d’immobilisation qui permet aux organisateurs d’offrir un circuit en bonne condition, digne des courses internationales. Selon M. Fugère, certaines sommes ne sont pas amputées, mais seulement reportées, à la demande des intervenants de la Ville.