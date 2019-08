Racisme : Trump accuse ses critiques d'avoir des arrière-pensées politiques

Les récentes tueries n'ont rien à voir avec le président Trump , a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison-Blanche avant de se rendre à Dayton, en Ohio, puis à El Paso, au Texas, théâtres des deux tragédies du week-end.

« Ce sont des gens qui cherchent à tirer un profit politique » de la situation, a-t-il ajouté à propos de ses opposants.

M. Trump, accusé par ses adversaires d'alimenter un climat de violence aux États-Unis avec ses propos incendiaires sur l'immigration, est attendu mercredi à Dayton puis à El Paso, où les deux fusillades ont fait au total 32 morts.

L'avion présidentiel Air Force One a quitté peu après 9 h 30 le tarmac de la base aérienne d'Andrews, près de Washington, en direction de l'Ohio, dans le nord du pays.

S'exprimant à la Maison-Blanche avant son départ, il a déclaré que vouloir interdire par la loi les fusils d'assaut était politiquement impossible.

Je peux vous dire qu'il n'y a actuellement aucune volonté politique pour le faire. Donald Trump, président des États-Unis

Il s'est en revanche prononcé pour un renforcement du contrôle des antécédents des acheteurs d'armes à feu et pour faire en sorte que les « déséquilibrés » mentaux ne puissent pas porter d'armes.

La tuerie samedi matin dans un supermarché Walmart d'El Paso, à la frontière avec le Mexique, a coûté la vie à 22 personnes.

Le tireur présumé, Patrick Crusius, s'est livré aux autorités, qui considèrent son geste comme un cas de terrorisme intérieur. Dans un texte de quatre pages qui lui est attribué, ce jeune homme blanc de la banlieue de Dallas présente son geste comme une « réponse à l'invasion hispanique du Texas » et se réfère à la théorie du « grand remplacement ».

Quant au tueur présumé de Dayton, Connor Betts, le FBI a annoncé mardi qu'il s'intéressait à des idéologies violentes. Il a été abattu par des policiers après avoir tué neuf personnes, dont sa soeur, en moins d'une minute dans la nuit de samedi à dimanche.

Six des neuf personnes tuées sous ses balles appartenaient à la communauté afro-américaine. L'enquête n'a toutefois pas encore établi ses motivations avec certitude.

Déçue par Trump

Donald Trump ira d'abord en Ohio puis se rendra à El Paso. Il y rencontrera des secouristes, des représentants des forces de l'ordre et des victimes.

Ces deux fusillades, qui ont éclaté à 13 heures d'intervalle, ont relancé le débat national sur le contrôle des armes à feu et le gouverneur républicain de l'Ohio, Mike DeWine, a été interpellé lors d'une veillée en hommage aux victimes de Dayton par des manifestants l'exhortant à agir.

La mairesse de la ville de Dayton, Nan Whaley, ne recevra pas le président Trump à bras ouverts. Photo : Associated Press / John Minchillo

La mairesse démocrate de la ville de Dayton, Nan Whaley, a annoncé qu'elle n'accueillera pas M. Trump à bras ouverts.

Je peux seulement espérer qu'il vienne ici en tant que président des États-Unis, parce qu'il souhaite apporter quelque chose à notre communauté , a commenté Nan Whaley, se disant « déçue » par le flou des propos présidentiels sur l'encadrement des ventes d'armes au lendemain de la double tragédie.

Je ne suis pas certaine, franchement, qu'il sait de quoi il parle. Nan Whaley, mairesse de Dayton

Elle a ajouté qu'elle entendait lui dire à quel point elle jugeait « inutile » sa déclaration de lundi.

Au cours de cette intervention prononcée à la Maison-Blanche, le président républicain a appelé ses compatriotes à « condamner le sectarisme, le racisme et le suprémacisme blanc ».

Mais, contrairement à un message écrit plus tôt sur Twitter, il n'a fait aucune allusion à un durcissement législatif des conditions de vente des armes à feu, reportant plutôt la cause de ces tueries sur l'état mental des tireurs et la « culture de la violence » nourrie par Internet et les jeux vidéo, et appelant à un élargissement du recours à la peine de mort pour les auteurs de fusillades.

La maladie mentale et la haine ont pressé la détente, pas l'arme. Donald Trump, président des États-Unis

Trump « n’est pas le bienvenu ici »

À El Paso, bastion démocrate dont la population est à plus de 80 % hispanique, la représentante démocrate Veronica Escobar a annoncé qu'elle n'assisterait pas à la visite présidentielle. Donald Trump n'est pas le bienvenu ici , a-t-elle dit.

Comme d'autres démocrates, la parlementaire reproche au président d'entretenir un climat d'hostilités et de haine contre les migrants et d'attiser le nationalisme blanc.

Beto O'Rourke, qui a notamment participé à une manifestation condamnant la haine, a été très présent dans sa communauté depuis la fusillade. Photo : Reuters / Jose Luis Gonzalez

Son entrée en campagne dans la primaire républicaine en juin 2015 est dans toutes les mémoires : M. Trump avait taxé les immigrés mexicains d'être en bonne partie des trafiquants de drogue, des criminels et des violeurs.

En février dernier, c'est à El Paso que le président républicain a tenu son premier rassemblement politique de l'année, martelant une nouvelle fois sa volonté de faire ériger un mur à la frontière avec le Mexique. Finish The Wall (Terminez le mur), proclamaient deux grandes banderoles déployées de part et d'autre derrière lui.

Six mois plus tard, un homme armé est venu chez nous, dans cet endroit tranquille et aimant, pour nous faire du mal , a déploré Veronica Escobar sur l'antenne de MSNBC.

Ce président a fait de ma communauté et de mon peuple des ennemis. Veronica Escobar, représentante démocrate du Texas

Candidat à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle de novembre 2020, Beto O'Rourke, natif d'El Paso, a pareillement reproché à Trump d'avoir contribué à créer la haine qui a rendu possible la tragédie de samedi . De ce fait, il n'a pas sa place ici , a-t-il ajouté.

Le maire de la ville, Dee Margo, a estimé qu'il ne faut pas chercher à politiser cette visite. Il est le président des États-Unis , a-t-il dit à la presse. Je remplirai donc mes obligations en tant que maire d'El Paso et rencontrerai le président pour discuter de tout ce dont notre communauté peut avoir besoin.

Des manifestations prévues

Le ballon « Baby Trump » devrait faire son apparition dans les rues de Dayton, en Ohio, où le président américain est attendu. Photo : The Associated Press / Matt Dunham

Des manifestants ont prévu de déployer à Dayton le ballon « Baby Trump », personnage gonflable représentant le président comme un bébé colérique et utilisé dans de nombreuses manifestations à travers le monde.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, a déclaré que la journée de mercredi servirait à rendre hommage aux victimes, réconforter les communautés et remercier les premiers secours et les professionnels de la santé pour leurs actions héroïques .

Donald Trump est un vrai leader, qui fait ce qui est juste pour son pays , a-t-elle appuyé.

À Pittsburgh, en octobre dernier, quelques jours après la pire attaque antisémite de l'histoire récente des États-Unis dans une synagogue qui a fait 11 morts, plus de 1500 personnes de tous âges et de toutes confessions avaient appelé le président à renoncer à ses diatribes incendiaires lors d'une manifestation inédite dans un contexte aussi tragique.

« Les mensonges de Trump tuent », « les mots comptent », avaient notamment scandé les manifestants.