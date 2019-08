Les évaluations pour la drogue au volant ont doublé à Sherbrooke

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, les policiers sont mieux formés pour détecter de façon plus efficace les gens qui conduisent en ayant les capacités affaiblies par des drogues. Résultat? Les évaluations ont plus que doublé au Service de police de Sherbrooke (SPS) au cours de la dernière année.

En 2017, 18 arrestations ont débouché sur une évaluation avec un policier spécialement formé pour détecter les drogues. Dans les 18 derniers mois, ce sont 50 évaluations qui ont eu lieu.

Au SPS, ils sont maintenant trois agents évaluateurs à faire ce travail.

Si un patrouilleur a des raisons de croire qu'un automobiliste a consommé de la drogue, il sera amené au poste de police. C'est à ce moment que l'agent évaluateur est appelé et que ce dernier effectue différents tests. Le tout peut durer jusqu'à 1 h 15.

L'agent évaluateur au SPS, Jean-Philippe Beaudet Photo : Radio-Canada

Les policiers sont de plus en plus à l'aise à reconnaître les gens qui sont en capacités affaiblies. La consommation des gens change aussi. On s'adapte beaucoup à la nouvelle réalité des consommateurs , explique l'agent évaluateur, Jean-Philippe Beaudet.

Ce dernier soutient que les conducteurs qui sont évalués ont consommé non seulement du cannabis, mais aussi des stimulants et des dépresseurs.

Selon le Service de police de Sherbrooke, tout indique que ce nombre ira en augmentant au cours des prochaines années.