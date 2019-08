Parmi les ronds-points gérés par le MTQ, ceux de Gatineau connaissent le plus d'accidents

Trois carrefours giratoires de Gatineau sont les ronds-points de responsabilité provinciale où sont survenus le plus d’accidents en 2018, et ce, sur tout le territoire québécois, révèlent des données partielles du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le trio de carrefours giratoires situés le long du boulevard des Allumettières ont été le théâtre de dizaines d'accidents l'an dernier. Par exemple, 30 accidents sans blessé causant des dommages d’au moins 2000 $ sont survenus dans le carrefour giratoire à l’angle des boulevards des Allumettières et Saint-Joseph.

Il y a également eu un accident avec au moins une personne légèrement blessée à cet endroit en 2018, pour un total de 31 collisions avec blessé ou dommages majeurs. Bien que moins grave, le constat est semblable pour les ronds-points aux intersections des Allumettières/Labelle et des Allumettières/de Montigny. Il s'agit par ailleurs d'une tendance depuis 2009.

Le MTQministère des Transports du Québec a récemment publié sur son site Internet, à la suite d'une demande d'accès à l'information d'une tierce partie, un tableau inventoriant les accidents dans 15 de ses 67 carrefours giratoires.

Le ministère a confirmé que les ronds-points de Gatineau sont en tête de peloton au chapitre des accidents, même si la liste publiée ne comprend pas l'ensemble des carrefours de responsabilité provinciale.

Je ne suis pas surpris du tout. Je pense qu'une des pires erreurs que le MTQ ait faite, ce sont ces ronds-points-là , a noté le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin.

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Si on inclut également les dommages matériels plus mineurs, le carrefour des boulevards des Allumettières et Saint-Joseph a été le lieu de 51 collisions en 2018.

Difficile de comparer les ronds-points, selon le ministère

Il faut cependant prendre les données avec un grain de sel, selon le MTQministère des Transports du Québec . [Les carrefours ] sont exactement en milieu urbain et ils ont un débit de véhicules très élevé , a souligné la porte-parole du ministère, Rosalie Faubert.

Ce sont des données qui sont quand même acceptables selon le débit de véhicules. Rosalie Faubert, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Chaque jour, environ 45 000 véhicules empruntent le carrefour à l'angle des boulevards des Allumettières et Saint-Joseph, a indiqué Mme Faubert à titre d'exemple.

S'ajoute à cela la complexité des artères et du rond-point lui-même qui peut confondre les automobilistes.

Le carrefour giratoire est beaucoup plus complexe. On parle du carrefour giratoire beaucoup plus gros où il y a deux voies, donc son anneau est double, et il y a quatre approches où les voies aussi sont doubles , a-t-elle indiqué.

Moins dangereux que des feux de circulation

Malgré le nombre élevé d'accrochages entre les véhicules, les carrefours giratoires demeurent plus sécuritaires que des intersections traditionnelles.

Les analyses du ministère ont démontré qu’un carrefour giratoire a beaucoup d'avantages, notamment en termes de diminution du nombre d’accidents, mais aussi de la gravité des accidents , a fait remarquer Mme Faubert, puisqu'il n'y a pas d'impacts frontaux ou latéraux directs dans les ronds-points.

En 2017, une étude commandée par le MTQMinistère des Transports du Québec recommandait entre autres d’ajouter le nombre de voies dans les panneaux de super-signalisation et l'installation de panneaux radars pédagogiques indiquant la vitesse pratiquée et la vitesse maximale sur le boulevard des Allumettières.

Le conseiller Blondin voudrait que le MTQministère des Transports du Québec en fasse plus pour améliorer la sécurité dans les carrefours giratoires de son district. Il propose d'élever le niveau de la chaussée pour faire en sorte que les autos n'aient pas le choix de ralentir à l'approche des ronds-points, une possibilité qu'écarte le ministère pour le moment.

Étant donné qu’il n’y a aucun enjeu de sécurité, puis que les accidents sont à dommage matériel seulement, le ministère ne prévoit pas d’autres modifications au carrefour giratoire à court terme , a expliqué Mme Faubert.

Le ministère a implanté certaines mesures depuis la parution de l'étude, notamment pour améliorer l'entretien et la fluidité dans les carrefours.

Avec les informations de Jérôme Bergeron