Pont de Québec: « le meilleur scénario », disent des spécialistes

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le pont retournerait dans le giron du gouvernement fédéral. L'entente comprendrait une compensation financière du CN qui permettrait à Ottawa de couvrir une partie importante des coûts de restauration du pont.

L’historien et passionné du pont de Québec Michel L’Hébreux parle du « meilleur scénario qu’on pouvait espérer ».

Ça permettrait de corriger une erreur faite en 1993, lorsqu’on a cédé le pont au CN, qui a été privatisé tout de suite après , rappelle-t-il.

Le professeur de génie civil à l’Université Laval, Mario Fafard, va dans le même sens. Je pense que c’est l’aboutissement normal de ce dossier. Donner un pont public à une société privée, pour moi, ce n’était pas normal , affirme-t-il.

Le CN, selon moi, n’a pas respecté ses engagements, poursuit M. Fafard. Le CN est là pour faire de l’argent. Tout ce que le CN a fait, c’est de maintenir en vie le pont de Québec pour qu’il soit sécuritaire. Mais tout le côté patrimonial, pour le CN, ce n’était pas important.

À quelques semaines du déclenchement de la campagne électorale fédérale, les Conservateurs demeurent critiques de la gestion du dossier par le gouvernement Trudeau.

On va attendre confirmation avant de commenter, mais non sans rappeler que le Parti libéral s’était engagé à régler le dossier pour le 30 juin 2016. Nous sommes 38 mois plus tard et il n’y a toujours pas un coup de pinceau d’ajouté sur le pont de Québec , a réagi Gérard Deltell , député fédéral conservateur de Louis-Saint-Laurent.

Pour l’instant ni le gouvernement fédéral ni le CN ne confirment les informations obtenues de différentes sources par Radio-Canada.

Géré par une société d’État ?

Radio-Canada a aussi appris que l'entretien et la restauration du pont de Québec seraient assurés par une nouvelle société d’État qui serait mise en place, comme celle qui est déjà responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain.

Selon Mario Fafard, il n’est toutefois pas nécessaire de créer une nouvelle société d’État. Celle qui gère les deux ponts montréalais pourrait, selon lui, assurer également la gestion du pont cantilever de Québec.