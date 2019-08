Feu vert à la restauration du réservoir Beaudet à Victoriaville

L'annonce a été faite mercredi matin en présence du ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

Le réservoir avait été installé à la fin des années 1970. Les sédiments qui s'y retrouvent rendent l'eau de plus en plus difficile à traiter et même que plusieurs s'inquiètent de la qualité de cette eau.

Un mur sera aménagé dans le réservoir créant ainsi deux réservoirs distincts. Un nettoyage de l'un des deux réservoirs, celui qui est rempli d'algues et de sédiments, sera fait par la suite. Le tout devrait durer près de sept ans.

Ce projet de restauration comprendra la mise en place d'une réserve d’eau non traitée suffisante pour faire face à une sécheresse importante.

Au total, Ottawa injecte 16 millions de dollars dans la restauration du réservoir. La Ville de Victoriaville payera, de son côté, 8 millions de dollars. Pour aller de l'avant, il manque toutefois 16 millions de dollars. Des démarches ont été faites auprès de Québec pour obtenir de l'aide financière.

Des consultations publiques avaient eu lieu en 2016 sur la restauration du réservoir.