L'OCPM appuie avec des bémols le plan pour redynamiser le Village et ses alentours

Redonner vie au Village en jumelant densification immobilière et amélioration de la qualité de vie pour guérir « les blessures du passé ». L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui déposait son rapport mercredi, recommande l’instauration de liens entre les différents lieux de vie, mais critique le projet de révision de l'accès au pont Jacques-Cartier. État des lieux et des solutions préconisées.

Raviver le Village

Le secteur des Faubourgs, tel que défini dans le cadre de la consultation, s’étend entre les rues Saint-Hubert à l’ouest, Sherbrooke au nord, Fullum à l’est et le fleuve au sud. Trois vastes projets immobiliers totalisant près de 10 000 logements sont en gestation sur les sites de l’ancienne brasserie Molson, de la tour de Radio-Canada et à l’est du pont Jacques-Cartier.

La Ville veut aussi assurer une meilleure mobilité entre le pont et l’autoroute Ville-Marie, tandis que le gouvernement du Québec envisage à terme de faire passer dans le secteur le tramway devant relier l’est de l’île au centre-ville.

Pour grandir et s’épanouir dans le secteur des Faubourgs, il faut y retrouver les attributs d’un quartier complet, solidaire, inclusif, durable et participatif, et rendre pérennes les ressources communautaires destinées aux populations vulnérables et fragilisées , souligne le rapport.

Dit autrement : il ne faudrait pas répéter les erreurs du quartier Griffintown, où les tours à condos ont poussé comme des champignons, au détriment de la construction d’écoles, de parcs ou de centres sportifs et communautaires.

Des chiffres qui parlent

Entre 2011 et 2016, le secteur des Faubourgs a vu sa population augmenter de 13,6 %. Mais au détriment des jeunes et des aînés : la population des 15-24 ans et des plus de 80 ans a baissé d’environ 23 %. En tout, 54 % des ménages vivent seul (contre 40 %) sur l’île et sont locataires pour 72 % d’entre eux. Le quart des habitants est né en France.

L’objectif des autorités municipales est que la requalification du secteur, essentiellement au sud, se fasse sans créer une fracture avec les quartiers avoisinants et sans exacerber la gentrification qui commence à se faire sentir dans cet ancien quartier ouvrier. C’est d’ailleurs l’objectif de cette consultation publique organisée en amont de l’adoption d'un Plan particulier d’urbanisme (PPU) qui doit fixer les balises pour la requalification du secteur.

Plus de 1000 participants ont assisté aux différentes séances organisées dans le cadre de la consultation. Les thèmes qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’interventions sont en ordre d’importance : la relation avec le fleuve, l’habitation abordable, l’histoire et le patrimoine, les équipements collectifs, les transports actifs, les activités commerciales, les hauteurs et densités des projets futurs et les transports collectifs. , mentionne le rapport de l’ OCPMOffice de consultation publique de Montréal .



Comment y arriver ?

Voici quelques-unes des pistes de développement qui se retrouvent parmi les 44 recommandations de l’ OCPMOffice de consultation publique de Montréal .

Reconnaître la rue Sainte-Catherine comme cœur d’animation tout au long de l’année. Cela implique de faire un bilan des 10 ans de piétonnisation, pour peut-être en faire une rue animée quatre saisons , suggère le rapport qui recommande aussi la création d’un centre communautaire dédié à la communauté LGBTQ2+.



, suggère le rapport qui recommande aussi la création d’un centre communautaire dédié à la communauté LGBTQ2+. Prolongements de rues. Quatre axes (Atateken, de la Visitation, Plessis, Alexandre DeSève) seront prolongés jusqu’aux limites du port. Il en sera de même pour la rue De La Gauchetière vers l’est. En établissant des rues partagées conviviales, l’ OCPM Office de consultation publique de Montréal croit que l’on pourra ainsi marquer l’imaginaire collectif et faire accepter la construction de tours forcément plus hautes.



croit que l’on pourra ainsi marquer l’imaginaire collectif et faire accepter la construction de tours forcément plus hautes. Améliorer le potentiel récréotouristique autour de lieux peu ou pas exploités : un parc sous le pont Jacques-Cartier, une promenade fluviale dans le secteur Molson, un centre d’interprétation à la station de pompage Craig, ou la mise en valeur des alentours de la prison des Patriotes-au-Pied-du-Courant.



L'OCPM est par contre très critique du projet de construction qui vise à rehausser les bretelles d'accès vers le pont Jacques-Cartier afin de favoriser la mobilité des piétons et des cyclistes autour du parc des Faubourgs.

La commission est d’avis qu’un projet d’infrastructure routière élaboré à la fin des années 1990, lorsque les considérations de déplacement durable et de transport actif n’étaient pas encore au rendez-vous, peut et doit être réévalué L'OCPM au sujet du projet de relèvement de la tête du pont Jacques-Cartier.

Créer sur le rue Atateken (anciennement rue Amherst) une promenade paysagère entre le parc La Fontaine et la future promenade riveraine et la rue de la Commune.



Pour des raisons similaires, l’ OCPM Office de consultation publique de Montréal recommande à la Ville de revoir son projet de passerelle surplombant le Port de Montréal et offrant une vue sur le fleuve tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons d’ordre technique .



recommande à la Ville de revoir son projet de passerelle surplombant le Port de Montréal et offrant une vue sur le fleuve . Établir un plan de développement commercial pour l’ensemble du secteur afin que l’instauration de grandes bannières dans les futurs projets ne nuise pas trop aux petits commerces. Que les promoteurs immobiliers souhaitent installer des commerces dans les complexes qu’ils construisent est légitime, mais la commission est d’opinion que l’improvisation ne saurait être la règle , souligne le rapport.

, souligne le rapport. Construire une école de quartier ouverte sur sa communauté avec des équipements accessibles en dehors des heures de cours, qui permettrait de réunir différentes générations et contribuer à la rétention des plus jeunes et des aînés.



Diminuer les bouchons tout en aidant les piétons. L’amélioration de la circulation aux abords du pont Jacques-Cartier est difficilement compatible avec une possible interdiction de tourner à droite vers la rue Papineau à partir de la rue Ontario, note l’ OCPM Office de consultation publique de Montréal , qui recommande à l’arrondissement de Ville-Marie « d’élargir l’étude des déplacements à l’échelle de tout le secteur ».

Les recommandations contenues dans ce rapport seront déposées lors du prochain conseil municipal. Quant au PPU des Faubourgs, son adoption est prévue pour l’hiver 2020.