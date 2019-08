Le meilleur mois de juillet depuis 15 ans pour l'immobilier à Ottawa

Le marché immobilier d’Ottawa a connu son meilleur mois de juillet des 15 dernières années, selon les données les plus récentes publiées mardi par la Chambre immobilière d’Ottawa.

En juillet 2019, les ventes de propriétés résidentielles ont augmenté de 14,8 % comparativement au même mois l’année dernière. Au total, 1842 résidences ont été vendues le mois dernier sur le territoire que couvre la Chambre immobilière de la ville.

Plus précisément, les transactions comprenaient 1382 propriétés résidentielles et 460 logements en copropriété.

Le président de la Chambre immobilière, Dwight Delahunt, s'est dit surpris du dynamisme du marché immobilier dans la capitale le mois dernier.

Typiquement, après un printemps occupé, le mois de juillet a tendance à tourner plus au ralenti, alors que les gens sont en vacances et passent du temps en famille , a-t-il expliqué dans un communiqué de presse publié mardi.

Aussi, nous avons connu une hausse du nombre de résidences à vendre, ce qui a augmenté notre parc immobilier , a-t-il ajouté. Toutefois, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle encourageante , cette hausse ne suffit pas à répondre à la demande.

Des gains « raisonnables »

Selon Dwight Delahunt, Ottawa devrait disposer d’un parc immobilier pouvant répondre à une demande équivalente à trois mois, alors qu'il équivaut plutôt à un seul mois actuellement.

Par ailleurs, la valeur des résidences continue d’augmenter. Ces gains sont raisonnables et ne mènent pas à la création d’une bulle immobilière, selon M. Delahunt. Il souligne également que le prix des logements en copropriété s'est stabilisé et qu'il n'y a plus de surabondance dans ce secteur.