Modernisation de Rivière-au-Renard : le financement d'Ottawa se fait attendre

Québec a confirmé il y a quatre ans sa participation financière de trois millions de dollars, mais le fédéral évalue toujours le projet.

Cette première phase vise à attirer plus de touristes à Rivière-au-Renard, en leur faisant découvrir les pêches commerciales avec des activités d'interprétation sur la rue du Banc.

Après les inondations de 2007, la rue du Banc a perdu beaucoup de son lustre, on veut lui redonner du lustre et que ça redevienne un pôle touristique majeur et important au coeur de la capitale des pêches. On veut interpréter les pêches modernes.

Daniel Côté, maire de Gaspé