Voici l'équipe qui accompagnera Patrick Masbourian chaque matin sur ICI Première

Patrick Masbourian, qui officiait la saison dernière à la barre de l’émission Les éclaireurs, sera épaulé d’une équipe composée d’Isabelle Craig, qui parlera de santé, d’environnement, de consommation et d’éducation, de Meeker Guerrier aux sports, d’Hugo Lavoie à la revue des médias, d’Eugénie Lépine-Blondeau à la culture, de Michel Désautels à l’actualité et d’Andrée-Anne St-Arnaud à l’économie.

Véronique Mayrand et Yves Désautels restent en poste pour informer les auditeurs et les auditrices de la météo et de l’état de la circulation automobile.

Les éditorialistes Chantal Hébert et François Cardinal, ainsi que Althia Raj, chef de bureau du Huffington Post Canada à Ottawa, se partageront la chronique politique.

L’humoriste et comédien Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques sera également en studio pour proposer une chronique basée sur l’actualité.

Fred Savard et Micheline Lanctôt parmi les chroniqueurs

Au cours de la semaine, Tout un matin sera ponctuée de différentes chroniques hebdomadaires. Chaque mercredi, l’éditorialiste Paul Journet et Fred Savard, l’ex-membre de la bande de La soirée est encore jeune, débattront de l’actualité.

Micheline Lanctôt à la radio Photo : Radio-Canada / Ronald Georges

Pour clôturer la semaine, Micheline Lanctôt et sa nièce Aurélie Lanctôt poseront un regard intergénérationnel sur la société. Et Marie-Ève Tremblay, qui anime Corde sensible, reviendra ce qui aura enflammé les réseaux sociaux.

Tout un matin sera diffusée, dès le 19 août, tous les jours de semaine de 5 h 30 à 9 h.

Pénélope McQuade aux commandes de Pénélope

À 9 h, Pénélope McQuade remplacera Catherine Perrin à la barre de Pénélope, qui occupera les ondes jusqu'à 11 h 30, à partir du 26 août. En plus de s'intéresser aux enjeux culturels et sociétaux, Pénélope veut donner une voix à ceux qui n’ont pas de micro.

L'animatrice sera entourée d'une équipe notamment composée de la journaliste Pascale Lévesque, de l'humoriste Louis T, de l'historien Laurent Turcot, des spécialistes de l'information internationale Agnès Gruda et Michèle Ouimet.

Les mercredis, la Bande des quatre formée de Nathalie Petrowski, Franco Nuovo, Rebecca Makonnen et Marc Cassivi discutera de culture.

Et toutes les deux semaines, Matthieu Dugal et Alain Crevier, qui animait Second regard, proposeront un rendez-vous où la religion et la foi rencontreront la science.

L'ancienne politicienne Françoise David et le youtubeur Frédéric Bastien Forrest font également partie des collaborateurs de l'émission.

Pénélope McQuade sera l'animatrice de l'émission « Pénélope ». Photo : Radio-Canada / ICI Première

Alain Gravel et Catherine Perrin de retour

Alain Gravel n'abandonne pas le micro puisqu'il sera à la tête de l'émission Les faits d'abord tous les samedis à 13 h.

En collaboration avec différentes personnalités, dont Chantal Hébert et François Cardinal, l'animateur recevra en entrevue des personnalités et des acteurs de l'actualité de la semaine écoulée, qui seront amenées à s’expliquer.

Catherine Perrin sera aux commandes de l'émission Du côté de chez Catherine, tous les dimanches de 14 h à 16 h. Elle plongera, lors d’entrevues ou de tables rondes, dans les dossiers qui font parler. Lesley Chesterman et Georges Privet lui prêteront main forte.

Quant à l’émission Les Éclaireurs, elle fusionne avec Moteur de recherche, qui occupait les ondes tous les vendredis soirs lors de la saison dernière. Toujours animée par Matthieu Dugal, Moteur de recherche donnera rendez-vous aux auditeurs du lundi au jeudi, de 19 h à 20 h pour parler de consommation, de nouvelles technologies, de sciences, d’environnement et de santé.

Des balados d'information

Deux nouveaux balados feront leur apparition. Tout d'abord, Flash info, dès le 26 août, sera animé par Maxime Coutié et Joanne Prince. Ce sera un condensé des principales nouvelles de la journée offert trois fois par jour.

Et dès le 5 septembre, en format hebdomadaire, Gérald Fillion et ses invités aborderont un sujet d’actualité économique qui a un impact concret sur nos vies avec le balado Question d’intérêt.