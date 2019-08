Accident sur l’A-440 : les modifications apportées très bientôt

Le ministère des Transports apportera très bientôt des modifications dans le secteur de l'autoroute 440 près de l'autoroute 15, à Laval, théâtre d’un accident qui a fait quatre morts et trois blessés graves lundi dernie r.

Québec entend agir vite pour sécuriser la voie de desserte, notamment en la prolongeant.

En entrevue à Radio-Canada, la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sarah Bensadoun, explique que c’est « une question de jours ».

On est en train de finaliser les plans de marquage. Il nous reste à harmoniser la signalisation dans le secteur pour bien diriger les usagers de la route. Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Cette bretelle est identifiée comme un point problématique par de nombreux conducteurs.

Si on n’est pas aguerri, averti, si ce n’est pas une bretelle qu’on utilise de façon régulière, ça nécessite évidemment beaucoup d’attention , insiste Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec.

On va attendre le rapport de la SQ et les recommandations du coroner qu’on va suivre attentivement et [y] donner suite , note Mme Bensadoun.

L'accident est survenu lundi vers 15 h 30 sur l'autoroute 440 en direction ouest, à la hauteur du boulevard Industriel, près de l'autoroute 15. Neuf véhicules, dont deux poids lourds, ont été accidentés.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), un poids lourd a heurté une voiture et a ainsi déclenché un incendie. Il s’en est suivi une réaction en chaîne qui a touché plusieurs véhicules.