District du divertissement : le Grand Sudbury se défendra devant la Cour supérieure

Depuis plusieurs mois, le projet est retardé par de nombreux appels devant le Tribunal d’appel en aménagement local (TAAL), mené par divers groupes de la région.

Il y a un mois, le TAAL Tribunal d’appel en aménagement local a rejeté 6 des 28 appels contre le projet sur le chemin Kingsway, en périphérie du Grand Sudbury.

L’homme d’affaires de Sudbury, Tom Fortin, affirme qu’après délibération et consultation, son groupe Casino Free Sudbury a décidé d’aller de l’avant avec la poursuite en Cour supérieure. Photo : CBC / Erik White

Casino Free Sudbury demande maintenant de suspendre temporairement les procédures devant le TAALTribunal d’appel en aménagement local , afin de régler ces questions devant la Cour supérieure.

Entre autres, le fondateur et porte-parole de Casino Free Sudbury, Tom Fortin, affirme que la question de la partialité du processus décisionnel doit être abordée.

M. Fortin accuse la Ville de n’avoir pas suivi les procédures appropriées au cours du processus de planification.

Le problème de la partialité était trop important pour être ignoré , indique-t-il.

La décision de la Ville est-elle conforme aux plans officiels? Est-elle conforme aux lois environnementales? C’est le genre de question qu’il faudra aborder. Tom Fortin, Casino Free Sudbury

Brian Bigger, le maire du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

La Ville a reçu l’avis de comparution mardi.