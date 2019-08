Dernière opération antimoustiques de la saison dans le Grand Moncton

Les insectes piqueurs sont apparus plus tard cette année à cause de la fraîcheur printanière. Ils se sont toutefois rattrapés et n'ont depuis cessé d'importuner ceux qui voulaient profiter des joies de la nature.

Selon Sasha Léger, technicien de contrôle à la Commission de désinsectisation du Grand Moncton, le printemps frais et les journées chaudes et humides du mois de juillet sont deux facteurs qui ont favorisé la prolifération de maringouins et de mouches noires dans le sud du Nouveau-Brunswick.

La météo a un peu joué contre nous pour ça, cette année. La pluie suivie de journées de chaleur, c'est parfait pour la prolifération des moustiques , dit-il.

Il précise que la saison des moustiques a été retardée d'un mois, en raison des températures fraîches. Les maringouins, rappelle-t-il, préfèrent pondre leurs œufs dans des marais ou des petits bassins d'eau tiède. La pluie, suivie de chaleurs torrides, a permis aux moustiques de trouver des habitats parfaits où déposer leurs œufs.

Les marais abondent dans le Grand Moncton, ce qui favorise la prolifération de moustiques. Photo : Radio-Canada

Les gens ne le réalisent pas toujours, mais il y a aussi plusieurs espèces de maringouins, qui ne sortent pas tous au même moment dans l'année, ce qui donne un peu l'impression que les mêmes maringouins sont là du printemps jusqu'à la fin de l'été. Sasha Léger, technicien de contrôle à la Commission de désinsectisation du Grand Moncton

Le combat contre les moustiques en ville

Dans le Grand Moncton, la Commission de désinsectisation a pour rôle de contrer la prolifération de moustiques. Pour ce faire, elle étudie la vie des maringouins et des mouches noires, afin de mieux cerner les endroits où ils se multiplient, dans le but de les exterminer avant qu'ils ne deviennent adultes.

L'extermination des insectes se fait en trois phases. La première consiste à surveiller la densité des larves de maringouins dans les endroits les plus peuplés de la ville. À Dieppe, Moncton et Riverview, ce sont 190 sites qui sont évalués.

La deuxième étape consiste à épandre un pesticide biologique qui tue les larves avant qu'elles ne deviennent adultes. Ce « pesticide naturel » est composé à partir d'une bactérie retrouvée dans les grains de maïs. Elle n'infecte que les maringouins et les mouches noires.

Les conditions ont été idéales pour la prolifération de moustiques, cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La troisième étape consiste à faire une réévaluation des sites traités afin de s'assurer que l'épandage a bien fonctionné.

Un programme comme celui-là peut éliminer jusqu'à 70 % de la population de moustiques.

Cette année, le défi est plus grand pour la Commission, qui a remarqué que par endroits, le nombre de moustiques a grandement augmenté depuis l'an dernier.

Par exemple, durant les dix premières semaines de la saison 2018, on trouvait au Parc du Centenaire de Moncton une moyenne de 500 moustiques dans les pièges à maringouins. Cette année, ce sont près de 750 moustiques qui ont été recensés au même endroit, durant la même période.

La Commission de désinsectisation du Grand Moncton entamera bientôt sa dernière séance d'épandage, car la dernière cohorte de maringouins doit apparaître incessamment et faire sentir sa présence jusqu'en septembre.

Avec les renseignements du Réveil Nouveau-Brunswick