Les artistes autochtones à l'honneur au Festival des traditions du monde

Parmi eux, on retrouve Dolorès Contré, une artiste multidisciplinaire d'origine anishinaabeh, qui offrira au public du chant et un récit traditionnel. Je suis d'abord une artiste en arts visuels et je m'inspire beaucoup des récits fondateurs. J'utilise ces récits, sous forme de conte et de performance, avec une gestuelle racontée avec un tambour. Je présente aussi les symboles qui y sont associés sous forme d'images ou avec des objets. Ça devient quelque chose de complet , explique-t-elle.

L'artiste utilise les récits traditionnels, mais elle les réinterprète également. Je vais parfois utiliser plusieurs versions pour en créer une nouvelle.

Le Festival des traditions du monde a mandaté Dolores Contré de produire une oeuvre en lien avec la thématique de l'eau. Je connaissais déjà un récit en lien avec l'eau. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai combiné avec un chant de l'eau. Ce sera donc une nouvelle création qui va lier ce chant, au tambour avec le récit , annonce-t-elle.

De plus en plus d'Autochtones dans les festivals

Selon Mme Contré, les festivals québécois ouvrent de plus en plus leur programmation aux artistes autochtones. On a une très belle relève de plus en plus forte point de vue artistique que ce soit en cinéma, en arts visuels, en arts de la scène ou en conte et littérature. Nécessairement, cette relève arrive avec des styles différents et est plus articulée.

Si les différents fonds gouvernementaux ont aidé à la promotion des arts autochtones, Dolorès Contré est d'avis que le public est également plus intéressé à découvrir ce milieu. C'est un bon momentun d'ouverture de coeur et d'esprit. Les Québécois se rendent compte que ça fait partie de leurs racines culturelles et qu'ils se sont peut-être un peu faits avoir avec une histoire qui a été fabriquée et qui va à l'encontre de la culture autochtone , croit-elle.

Les Québécois se rendent compte que nous devenons des ambassadeurs de l'environnement, de la protection, de la terre mère et des droits aussi. Ils se rallient à nous. Dolorès Contré

La prestation de Dolorès Contré aura lieu ce mercredi à 17 h 15 au Shack d'Amérique. Elle sera précédée d'une période d'échanges.