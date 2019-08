Les étudiants du Cégep de Sherbrooke se mobilisent pour parrainer une réfugiée

La nouvelle arrivée sera épaulée par des membres du Programme pour Étudiant(e)s Réfugié(e)s pour poursuivre son éducation postsecondaire.

Lundi prochain, une dizaine de membres du comité iront accueillir l'étudiante à l'aéroport Pierre-Eliott-Trudeau de Montréal.

On est vraiment contents que la personne arrive. On voit ça comme une victoire. On est surtout contents de pouvoir aider quelqu'un et de pouvoir l'aider tout au long de son cheminement , explique la porte-parole du groupe, Myriam Léveillé.

Ce sont des professeurs de l'institution qui ont proposé aux jeunes de se mobiliser dans ce projet. Tous ensemble, ils ont travaillé depuis deux ans pour accueillir cette étudiante.

Les étudiants du Cégep ont augmenté leur cotisation étudiante de 1,50 $ pour appuyer le programme. De son côté, le syndicat du personnel étudiant va également offrir 10 000 $ sur cinq ans. La direction de l'Écolo Boutique donnera aussi un coup de pouce à cette réfugiée en lui fournissant des produits d'hygiène.

La nouvelle étudiante est présentement dans un camp de réfugiés en Afrique du Sud depuis un certain moment.