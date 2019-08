Le Festival acadien de Caraquet demande une augmentation de sa marge de crédit

L’an dernier, le Festival acadien de Caraquet accusait un déficit de 150 000 $. Cette année, au beau milieu de l’événement, sa direction se voit dans l’obligation de demander une augmentation de sa marche de crédit à la municipalité de Caraquet, selon ce qui figure à l’ordre du jour de l’Assemblée extraordinaire du conseil qui aura lieu mercredi.

On a vraiment besoin d’un fonds de roulement parce que les ventes de billets ont été assez lentes , explique la directrice générale de l’événement, Geneviève Lanteigne.

Selon elle, cette situation est attribuable au fait que les événements estivaux se multiplient depuis quelques années dans la région alors que la population est à la baisse.

Les gens doivent faire des choix. On a pratiquement doublé d’événements dans les derniers cinq ans. Les tendances ont changé et on doit s’ajuster. L’offre a dépassé la demande. Geneviève Lanteigne, directrice générale du Congrès mondial acadien

Geneviève Lanteigne, directrice générale du Festival acadien de Caraquet Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Geneviève Lanteigne se dit toutefois optimiste. Premièrement, le Festival acadien de Caraquet a connu plusieurs belles soirées cette année. Heureusement on a eu de très belles soirées au Carrefour de la mer avec l’Opéra rock des Hôtesses d’Hilaire, la soirée avec les Ratons Lovers, Zachary Richard et Joseph Edgar et on affiche complet ce soir pour le spectacle d’humour de Mike Ward.

Deuxièmement, elle est confiante que le conseil municipal de Caraquet comprendra la situation. J’ose croire que le conseil municipal reconnaît l’importance d’avoir un tel événement afin de positionner la région comme une destination touristique, une région où on peut promouvoir la culture acadienne.

Finalement, Geneviève Lanteigne admet que les organisateurs du Festival acadien de Caraquet, qui en est à sa 57e année, devront revoir la formule de l’événement.