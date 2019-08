Luc Rabouin remporte l'investiture de Projet Montréal sur le Plateau

Cette course à l'investiture était rendue nécessaire en raison du départ de M. Ferrandez en mai dernier en lien avec la question des gestes nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Une élection partielle est prévue le 6 octobre pour élire le nouveau maire d'arrondissement.

Premier candidat à se manifester, M. Rabouin, directeur du développement stratégique de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, a finalement affronté Paule Genest, présidente de la firme de relations publiques PGPR.

Si l'issue de la course dépendait des choix des membres de Projet Montréal, M. Rabouin disposait effectivement de l'appui de Luc Ferrandez. Dans un message publié lundi sur Facebook, ce dernier a indiqué que M. Rabouin serait, selon lui, en mesure de « continuer de concentrer les ressources financières sur le verdissement dans un contexte de pression budgétaire appelé à devenir encore plus serré », « soigner l'urbanisme et l'aménagement de nos rues et de nos places », ainsi que de « transformer les artères pour réduire la place de la voiture et accélérer l'augmentation des transports actifs et collectifs ».

Un peu avant 20 h, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a transmis ses félicitations à M. Rabouin.