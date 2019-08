Un ex-membre du PCU accuse Jason Kenney de lui avoir fait payer des dépenses électorales

Tariq Chaudhry, un ancien président de l’Association pakistanaise du Canada, a déposé une plainte auprès du commissaire il y a sept mois.

Dans sa plainte, il affirme qu’il a l’impression que le Parti conservateur uni et M. Kenney n’étaient pas sincères dans leur promesse de permettre et d’appuyer ma nomination comme candidat du PCU lors de l’élection [ provinciale d’avril 2019 ] dans la circonscription d’Edmonton-Mill Woods et qu’ils se sont servis de moi pour payer des dépenses de la campagne à la direction du parti.

Tariq Chaudhry allègue qu’à l’été 2017, Jason Kenney lui a personnellement demandé de l’aider à recruter des membres de la communauté pakistanaise et de donner le plus de cartes de membres que possible afin d’appuyer sa candidature dans la course à la direction du Parti conservateur uni, en 2017.

J’en ai donné beaucoup, mais je ne pouvais payer que l’équivalent de 6000 $ , écrit Tariq Chaudhry dans sa lettre envoyée au commissaire, le 28 décembre 2018. M. Kenney m’a dit que quelqu’un d’autre paierait pour le reste.

CBC/Radio-Canada a obtenu une copie d’un courriel envoyé par l’enquêteur Dave Jennings, du bureau du commissaire aux élections de l’Alberta, à Tariq Chaudhry le 27 mai dernier. L’enquêteur dit avoir été affecté à sa plainte, spécifiquement concernant les allégations que vous avez dû acheter des cartes de membres du PCU et organiser des événements pour lesquels vous n’avez pas été remboursé ou qui n’ont pas été déclarés.

L’enquêteur spécifie que Tariq Chaudhry ne fait pas l’objet d’une enquête. Le gestionnaire des enquêtes du bureau du commissaire aux élections, Steve Kay, n’a pas voulu commenter ce courriel.

Plus de 27 000 $ de dépenses

Dans une déclaration sous serment, Tariq Chaudhry allègue également que Jason Kenney lui a demandé de penser à se présenter dans la circonscription d’Edmonton-Mill Woods lors des élections provinciales du printemps 2019. Il l’a aussi encouragé à organiser un événement en 2017 et un second en 2018 pour la fête musulmane Aïd-el-Fitr qui célèbre la fin du mois du ramadan, deux événements pour lesquels il dit ne pas avoir été remboursé.

Il affirme également qu’il a tenu un événement important pour Jason Kenney chez lui, et ce, à ses frais. Au total, Tariq Chaudhry dit avoir dépensé 27 076 $ pour les cartes de membres et les événements.

Il affirme qu’au banquet du 24 septembre 2017, il a tenté de donner directement à Jason Kenney l’argent pour payer l'adhésion au parti des 1200 personnes à qui il avait fait signer une carte de membre.

M. Kenney m’a demandé que le 6000 $ soit payé en argent comptant et m’a dit qu’il s'organiserait pour qu’une autre personne vienne chercher l’argent chez moi à un autre moment , écrit Tariq Chaudhry dans sa déclaration sous serment.

Il affirme que les dirigeants du PCU lui ont demandé d’organiser un deuxième banquet pour l’Aïd-el-Fitr le 21 juin 2018, durant lequel Tariq Chaudhry a demandé à Jason Kenney qui paierait pour les deux événements. Il affirme que Jason Kenney l’a évité durant la soirée et que par la suite, celui-ci et le Parti conservateur uni ont cessé de répondre à ses appels et ses messages textes.

Les dirigeants du PCU ont clairement dit qu’ils avaient quelqu’un d’autre en tête comme candidat dans la circonscription d’Edmonton-Mill Woods lors de la prochaine élection. Extrait de la déclaration sous serment de Tariq Chaudhry au commissaire aux élections de l'Alberta

Aucune de ses allégations n’a été prouvée en cour.

Le bureau de Jason Kenney n’a pas répondu aux allégations spécifiques de Tariq Chaudhry. Nous avons discuté de cet enjeu dans le passé , écrit la porte-parole du bureau du premier ministre, Christine Myatt. Le bureau du commissaire n’a pas été en contact avec nous en lien avec la lettre de M. Chaudhry.

D’autres enquêtes

Le commissaire aux élections enquête également sur des irrégularités financières lors de la course à la direction du Parti conservateur uni, en 2017. Il a déjà imposé des dizaines de milliers de dollars d’amende à l’ancien candidat Jeff Callaway et son entourage. Celui-ci était accusé de s’être lancé dans la campagne uniquement pour attaquer l’adversaire principal de Jason Kenney : Brian Jean.

La Gendarmerie royale du Canada fait également enquête sur des allégations de vol d’identité à la suite de cette course à la direction du PCU remportée par Jason Kenny. En avril, CBC/Radio-Canada a dévoilé qu'à l'époque de faux courriels ont été utilisés pour voter à la place de membres du Parti conservateur uni.

