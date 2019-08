Aide financière à la Ville de Saint-Jean : Brian Gallant règle ses comptes

Brian Gallant voulait répondre aujourd’hui à ses détracteurs et est arrivé bien préparé, avec de nombreuses notes. Il a d’ailleurs pris la parole pendant plus de deux heures afin de répondre à ses détracteurs qui s’en donnent à coeur joie depuis la publication du rapport de la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick en juin 2019. Kim MacPherson y a indiqué qu’il est anormal d’avoir donné autant d’argent à une municipalité (22,8 millions de dollars) et qu’il s’agit d’un risque excessif pour les contribuables du Nouveau-Brunswick.

Le Comité permanent des comptes publics du Nouveau-Brunswick se penche depuis sur la question et cherche à comprendre non pas pourquoi Brian Gallant a aidé financièrement la Ville de Saint-Jean qui accuse d’un déficit depuis plusieurs années, mais la procédure qui a mené à l’octroi d’une somme si élevée.

Brian Gallant a notamment voulu défendre la légalité du Pacte entre Fredericton et Saint-Jean, que certains remettent en question. Il a lancé que, si le Pacte est illégal, le gouvernement progressiste-conservateur actuel est lui aussi dans l’illégalité puisque le Pacte, bien qu’il a évolué, est toujours en place.

Il a aussi accusé le gouvernement de Blaine Higgs d’avoir caché un rapport préliminaire du groupe de travail qui s’est penché sur la question.

Maintenant que je suis en train de sortir de la politique je me trouve dans une situation un peu différente que quand j’étais premier ministre, a-t-il dit en entrevue après son intervention devant le comité. Donc là je peux dire exactement tout ce que je pense avec peut-être un peu plus de oumf! C’est clair que si le gouvernement conservateur actuel a décidé de poursuivre l’entente de Saint-Jean, c’est parce qu’il a réalisé qu’en effet il n’y a pas vraiment de problème avec l’entente.

Le nouveau pacte pour Saint-Jean en bref

En février 2018, le gouvernement de Brian Gallant a annoncé un nouveau pacte afin de renflouer les coffres de la Ville de Saint-Jean, alors en difficulté financière.

L’entente conclue un mois plus tard, le 15 mars 2018, accordait jusqu’à 22,8 millions de dollars à Saint-Jean sur trois ans afin de résoudre le déficit budgétaire de la municipalité.

Les libéraux de Brian Gallant répondaient ainsi à l’appel à l’aide du maire de Saint-Jean, Don Darling.

Dans le premier volume de son rapport 2019 (Nouvelle fenêtre) , la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim MacPherson, affirme avoir choisi d’examiner l’entente entre Saint-Jean et le gouvernement provincial en raison du risque inhérent potentiel pour les contribuables provinciaux et du non-respect potentiel des lois et de la réglementation provinciales .

La vérificatrice générale du N.-B., Kim MacPherson, présente son plus récent rapport à l'Assemblée législative. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Elle conclut que l’entente a entraîné un risque excessif pour les contribuables puisque l’entente n’avait pas encore apporté de résultats précis en date de la publication du rapport.

Mme MacPherson avance également que cette entente a contourné la Loi sur la gouvernance locale et la Loi sur l’administration financière puisque, entre autres, le Conseil du Trésor ne s’est pas assuré d’obtenir une autorisation législative appropriée au moyen d’un crédit budgétaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux avant d’accorder le financement en vertu de l’entente .

En plus des 22,8 millions de dollars, le gouvernement provincial s’était engagé au cours des années à investir 270 millions de dollars en infrastructures. Parmi ces projets, on comptait l’amélioration du marché de Saint-Jean, la construction d’un complexe sportif et la construction d’un nouvel établissement pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de Louis-Philippe Leblanc et Patrick Lacelle