Plage du lac Mathieu : qui a le droit de s’y baigner?  

Un texte d’Isabelle Damphousse

Selon les propriétaires du camping Koa à Saint-Mathieu-de-Rioux, les baigneurs qui vont se rafraîchir à la plage du Lac Mathieu empruntent un chemin situé sur le terrain de camping.

Ces derniers profitent aussi des installations du site, notamment du bloc sanitaire et du stationnement.

Dans ce contexte, les propriétaires demandent aux baigneurs une contribution de 5,87$ pour utiliser la plage.

Des frais que certains baigneurs refusent de payer.

Le camping Koa demande une contribution de 5,87$ aux utilisateurs de la plage du lac Mathieu. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, demande à ceux qui refusent de payer le droit de passage d’emprunter le terrain voisin du camping. Un terrain qui appartient à la municipalité.

Un avis que ne partagent pas les propriétaires du camping. Selon eux, si les baigneurs utilisent l'accès limitrophe à leur terrain, ces derniers doivent quand même payer un droit d’accès.

« En plus, on offre des services, toutes les salles de bain, bloc sanitaire et également on nettoie sur le bord du lac. Tout ça pour une somme de 23 dollars par jours pour une famille de quatre, je pense que ce n'est pas exagéré, » dit Thomas Gagnon, copropriétaire du camping Koa Bas-Saint-Laurent

Nous, notre prétention, c'est que la plage n'appartient ni à la municipalité, ni aux voisins d'à côté, elle appartient au domaine hydrique de l'état. Roger Martin, maire de Saint-Mathieu-de-Rioux

Le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux dit que les baigneurs peuvent avoir accès à la plage gratuitement par le terrain municipal. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La géographe Isabelle Marcoux a écrit des articles sur l’accessibilité aux plans d’eau dans le cadre de son travail dans le domaine de la gestion intégrée de l’eau. Selon elle, le Code civil du Québec stipule que le littoral est la propriété de l’État. Donc, la partie de la plage est accessible à tous jusqu’à la ligne d’eau.

Toutefois, si l’accès à la plage est privé, le propriétaire du terrain peut s’opposer à tout empiétement sur son bien. Il est aussi légal que le droit d'accès soit payant.

L'an passé, Koa offrait l'accès à la plage et aux installations du camping gratuitement aux citoyens de la municipalité. Une entente que la municipalité a choisi de ne pas reconduire cet été.

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif a interpellé à ce sujet par la municipalité. Pour l'instant, ce dernier préfère ne pas commenter publiquement ce litige entre la Ville et les propriétaires riverains du lac Mathieu.