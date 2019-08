La GRC recherche un suspect à la suite d’un incendie à Moncton

Après près de deux jours à examiner la structure d’une maison qui a été la proie des flammes lundi matin, les pompiers de Moncton ont conclu que le feu a été allumé intentionnellement. Au moins un des appartements était occupé lorsque l’incendie s’est déclaré.

Le chef des pompiers de Moncton, Charles LeBlanc, a toutefois refusé d’élaborer sur les preuves qui ont permis d’arriver à cette conclusion.

Le sergent Tyson Nelson de la GRCGendarmerie royale du Canada a quant à lui confirmé que la police recherche un suspect. Un témoin aurait vu un homme fuyant la scène au moment où le feu s’est déclaré dans le bâtiment de la rue Pine, à Moncton.

La personne d’intérêt a été décrite comme un homme portant une veste verte.

La police demande aussi à toute personne ayant des photos ou des vidéos de l’incendie de les partager avec les autorités.

L'incendie s'est déclaré tôt lundi matin dans la résidence de la rue Pine, à Moncton. Photo : CBC / Shane Magee

La police a été appelée sur les lieux vers 6 h 15 lundi matin.

La Croix-Rouge canadienne affirme que huit personnes ont été dû trouver refuge ailleurs après l’incendie, dont une femme, un homme et trois enfants qui sont logés par l’organisation.

Une femme aurait subi des brûlures mineures au dos en s’échappant de son appartement.

Des graffitis avaient été dessinés sur les murs du bâtiment. On pouvait notamment lire Vous serez désolés , Partez sinon… et Allez prêcher ailleurs . On ignore à quel moment ils ont été peints.

Avec les informations de Shane Magee de CBC