Travaux sur la route de l'Église : une première rencontre satisfaisante avec la Ville

Une vingtaine de commerçants qui déplorent les impacts des travaux majeurs en cours sur la route de l’Église ont répondu à l’invitation de la Ville. Pendant environ une heure, ils ont pu échanger avec la vice-présidente du comité exécutif Marie-Josée Savard et quatre fonctionnaires.

Il y a eu une portion revendication, c’est sûr, mais on a senti aussi que la Ville était prête à obtempérer avec nous autres, trouver des solutions. Ils étaient vraiment en monde solution , résume Bertrand de l’Epinay, directeur général du restaurant Portofino.

Les commerçants réclament des solutions pour améliorer l’accès aux entreprises, la signalisation et le sationnement ainsi que pour atténuer les problèmes de circulation qui leur occasionnent des pertes financières importantes depuis le début du chantier en mai.

On va les accompagner davantage, on va s’assurer que le canal de communications est bien implanté. On est prêt à travailler avec eux pour voir comment on pourrait davantage les favoriser , affirme la conseillère municipale Marie-Josée Savard.

Parmi les solutions proposées, il y a l’ajout de signaleurs en soirée. La Ville veut aussi proposer un plan pour promouvoir les commerces de la route de l’Église à 2 ou 3 reprises durant les travaux question d'attirer la clientèle.

Toujours pas de compensation financière

Les commerçants ne peuvent toutefois pas espérer obtenir une compensation financière pour la baisse d’achalandage qu'ils subissent.

Même si la Ville n’a pas clairement fermé la porte à une compensation lors de la rencontre, Marie-Josée Savard affirme que ce n’est pas la solution. L’objectif de la Ville est de « travailler avec les commerçants », « d’amener des mesures de mitigation ».

Des gens d'affaires sont d’avis que la Ville doit profiter de ces travaux pour modifier ses façons de faire lors d’importants chantiers.

« Avec le tramway qui va être en construction très rapidement, ils devraient se servir de la route de l’Église pour faire un projet pilote. Voir comment ils peuvent aider les commerçants, comment on peut ne pas reproduire les mêmes erreurs qui ont été produites », suggère Bertrand de l’Epinay.

Les commerçants vont se regrouper pour poursuivre les discussions avec la Ville.

Les travaux de réaménagement de la route de l’Église se déroulent entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Hochelaga. Le chantier doit se poursuivre jusqu’en décembre.