Le manque de candidatures pour l'ACF à Saskatoon préoccupe

« On est un peu déçu de voir qu'il n’y avait pas à date de candidats qui se sont portés bénévoles, mais on espère quand même que quelqu'un va venir éventuellement et représenter la communauté fransaskoise de Saskatoon au niveau provincial », dit Dustin McNichol.

Saskatoon n'a pas de députés communautaires depuis 2018 après la démission de ses députés pour des raisons personnelles.

L’Assemblée communautaire fransaskoise a déjà prolongé deux fois la période de mise en candidature pour les deux postes de députés communautaires notamment chargés de représenter le district dans les causes francophones portées à l'attention du gouvernement.

Dustin McNichol craint que les gens se détournent de la politique à Saskatoon.

J'espère qu'on n’assiste pas à une certaine démobilisation politique de la communauté francophone de la ville, mais c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Dustin McNichol, président de la Fédération des francophones de Saskatoon

M. McNichol dit que le spectre de la controverse des élections de l’ACF pèse toujours dans la mémoire des Fransaskois de Saskatoon.

« Le conseil d’administration de la fédération a contacté plusieurs personnes pour voir si elles étaient intéressées. On a eu beaucoup de gens qui ont dit non. Il y a certaines personnes qui ont hésité parce qu'elles se souviennent bien de ce qui s'est passé en 2017 », précise-t-il.

Il y a eu plusieurs revirements lors des élections de l'ACF en 2017. Denis Simard a d'abord été élu à la suite du dépouillement d'une centaine de votes par anticipation, le 8 novembre. Par la suite, des membres de la communauté ont contesté cette élection, et la Commission indépendante de l'ACF a été chargée de mener une enquête. À la fin de ce processus, Roger Gauthier a été déclaré président au mois de janvier 2018. C’est finalement une décision de la Cour du Banc de la Reine qui a proclamé Denis Simard président.

Pas de commentaires

L’Assemblée communautaire fransaskoise n’a pas voulu commenter le manque de candidatures.

Le directeur des élections de l’ACF, René Archambault, garde toutefois espoir. « J’ai tout à fait espoir qu’il y aura des candidatures », assure-t-il.

Le député communautaire représente son district au sein de l'Assemblée des députés communautaires.

Les élections partielles de Saskatoon sont toujours prévues le 28 septembre.

Pour être candidat aux élections de l’ACF, le candidat doit avoir 18 ans, parler français et résider dans le district électoral depuis six mois. Les personnes intéressées ont jusqu'au 10 août à 16 h pour se porter candidates.