Fusillade de Dayton : le tireur avait un penchant pour les idéologies violentes

Le chef du service de police de la ville de Dayton, Richard Biehl, a dévoilé que le FBI allait se joindre à l’enquête après avoir découvert que le suspect, âgé de 24 ans, avait une fascination pour la violence et nourrissait des envies de commettre une tuerie de masse.

Le porte-parole du bureau du FBI de Cincinnati, en Ohio, Todd Wickerham, a déclaré en point de presse ne pas connaître le mobile du tireur et ne pas savoir, non plus, s’il a reçu de l’aide d’une autre personne ou d’un groupe.

Cependant, M. Wickerham assure détenir des éléments de preuves qui démontrent que le suspect explorait les idéologies violentes. Il s’agit de preuves numériques qui sont contenues dans son ordinateur personnel.

La police fédérale est incapable de spécifier si la violence qui le fascinait est basée sur la race ou non.

Selon le FBI, le présumé meurtrier n’était pas fiché et il ne figurait sur aucune liste de suspects à surveiller.

À ce moment-ci, les enquêteurs ignorent si le suspect avait ciblé sa sœur, et si la fusillade survenue au préalable à El Paso l’a incité à passer à l’action. On ne sait pas non plus comment il s’est préparé à perpétrer ce massacre.

Essentiellement, le FBI cherchera à trouver des réponses à trois questions : quelle idéologie a influencé le tireur, pourquoi a-t-il agi de cette façon et qui a eu connaissance de son projet meurtrier.

De son côté, la police de Dayton se chargera de l’enquête sur le plan des homicides commis.

Le président américain Donald Trump doit se rendre mercredi à Dayton. Peu de détails ont filtré au sujet de sa visite. On ignore pour l’heure s’il rencontrera les familles des victimes.