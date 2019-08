Un enfant a été mordu par un ours au zoo du Grand Vancouver

Un enfant a été mordu par un ours noir au zoo du Grand Vancouver, lundi.

La direction du zoo explique dans un communiqué que l’incident a eu lieu près de l'enclos pour ours noirs, alors que l'enfant était dans une aire interdite au public.

Selon le caporal Craig Van Herk de la Gendarmerie Royale du Canada à Langley, l’enfant a été mordu à un de ses bras qu’il aurait passé à travers une clôture. L’enfant a été transporté vers un hôpital par voie aérienne.

Le zoo a déclaré que l'enfant se trouvait dans une zone qui n'était pas ouverte au public. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

L’équipe du zoo est très choquée et attristée par l’incident. Nous travaillons sur tous les fronts pour amasser le plus d’information auprès des parties impliquées , affirme la direction de l'établissement dans son communiqué.

Des agents de conservation de la faune de la Colombie-Britannique mènent une enquête sur l’incident pour apprendre plus de détails et assurer la sécurité de tous nos invités, nos employés et des animaux , affirme la direction de l'établissement.

Le zoo du Grand Vancouver est à Aldergroove, une ville à environ 60 kilomètres à l’est de Vancouver. Il compte environ 600 animaux.