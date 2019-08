Présumée victime du père Léger : « Quelqu’un doit être tenu responsable »

La mort du père Ronald Léger ne signe pas la fin des poursuites intentées contre ce religieux reconnu coupable d'agressions sexuelles en 2015, et contre qui de nouvelles accusations avaient été déposées en 2016 et en 2017.

Plusieurs victimes présumées du père Léger maintiennent des actions en justice contre l'archidiocèse de Saint-Boniface et l'ordre des Clercs de Saint-Viateur. Radio-Canada s'est entretenu avec une présumée victime.

Dans une poursuite au civil, l'homme allègue avoir été agressé sexuellement et molesté à plusieurs reprises par le père Léger.

Radio-Canada ne divulgue pas son identité, qui est protégée par une ordonnance de non-publication. Les faits allégués n'ont pas été prouvés en cour.

Le plaignant explique que les agressions ont duré environ trois ans et qu'elles ont causé de la douleur, de l'humiliation, une dégradation de sa qualité de vie et des séquelles durables.

Pendant des dizaines d'années, il n'a jamais parlé de son traumatisme à quiconque.

J'ai mis ça hors de ma tête, mais c'était mes actions et mes attitudes qui n'étaient pas très saines , avoue-t-il. J'ai des effets psychologiques pour la plupart, des choses que je travaille dessus encore. J'ai la cinquantaine, mais ça ne va jamais passer, je pense. J'ai aussi tendance à me blâmer pour les erreurs des autres, me dire que je ne suis pas assez bon.

Je suis athée aujourd'hui. Une présumée victime de l'ancien père Ronald Léger

De cette poursuite au civil, il espère plus que tout obtenir des excuses officielles de l'Église et une reconnaissance de ce qui s'est passé.

Je veux des excuses, quelque chose d'officiel, par écrit ou à la caméra, peu importe. Et qu'on mette des processus en place pour que ça arrête. Une présumée victime de l'ancien père Ronald Léger

Le décès de Ronald Léger a suscité peu d'émotions chez lui. Vraiment, je n'ai rien senti. Je me suis dit : Oh, OK, c'est fini , dit-il.

Lorsqu'il était adolescent, le père Léger était pourtant une rock star à ses yeux. Il était cool. C'était le premier prêtre qu'on pouvait appeler par son prénom. C'était : père Ron ou l'abbé Ron, ou juste : "Oh, on va aller voir Ron." C'était très étrange pour nous autres, on n'avait jamais vu ça , raconte-t-il.

Mais, dans le temps, c'était un prêtre. Quand un prêtre venait chez nous, on disait : "OK, les enfants, faut mettre nos habits du dimanche!", tout était propre. Et quand tu vois comment tes parents traitent quelqu'un comme ça tu dis : "Wow! ça doit être spécial. "

Il se rappelle de la facilité avec laquelle le père Ronald Léger communiquait avec les jeunes.

Il explique que c'est dans les années 1980, vers l'âge de 13 ans, qu'il a connu le père Léger. Il fréquentait le centre d'accueil pour jeunes Teen Stop Jeunesse, que le prêtre avait fondé, ainsi que l'école secondaire de Saint-Boniface, où le père Léger enseignait.

La poursuite judiciaire vise l'archidiocèse de Saint-Boniface et les clercs de Saint-Viateur, qu'elle tient responsables des actes du religieux aujourd'hui décédé.

L'accusation allègue que ces deux établissements ont manqué à leur devoir de diligence et de protection envers les jeunes qui entraient en contact avec Ronald Léger. Elle ajoute qu'elles auraient dû savoir ou savaient que le prêtre avait un comportement déviant, qu'elles n'ont pas mené d'enquête et ont entretenu un système conçu pour couvrir ces inconduites de nature sexuelle.

Radio-Canada a joint l'archidiocèse, qui répond ne pas pouvoir commenter une cause qui est toujours devant les tribunaux.

Radio-Canada a aussi tenté de joindre les clercs de Saint-Viateur, mais n'a pas eu de réponse.

Il y a quelqu'un qui doit être tenu responsable. Si on ne fait rien, ça va continuer comme ça. Une pprésumée victime de l'ancien père Ronald Léger

La présumée victime, qui n'avait jamais eu affaire avec le système judiciaire avant, se dit surprise de la lenteur des procédures.

Le père Ronald Léger est mort le 30 juillet.

Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle en 2015. Il devait faire face à un procès criminel cet automne pour répondre à de nouvelles accusations portées contre lui en 2016 et en 2017.

Dans les derniers mois, trois poursuites civiles ont aussi été déposées à la Cour du Banc de la Reine, à Winnipeg, contre Ronald Léger, l'archidiocèse de Saint-Boniface et l'ordre des clercs de Saint-Viateur.

Avec les informations de Camille Gris-Roy