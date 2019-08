Le conflit de travail à Bathurst prend une tournure personnelle

Une vingtaine d’employés administratifs de la Ville de Bathurst sont en lock-out depuis le 25 juillet dernier.

Le syndicat assure avoir tenté un rapprochement en proposant un retour à la table des négociations à la médiatrice nommée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

On pense qu’on a des marges qu’on peut travailler avec , a lancé Guy DeSilva, le représentant syndical, alors que les employés en lock-out faisaient du piquetage devant l’hôtel de ville.

Mais la Ville de Bathurst est sans équivoque : Ils nous ont répondu que, si on n’acceptait pas la dernière offre, ils ne sont pas prêts à revenir , a-t-il ajouté.

Le conflit a toutefois pris des proportions inattendues en fin de semaine. Un homme, indigné que la Ville décrète un lock-out contre ses employés, aurait insulté et menacé le maire Paolo Fongemie alors qu’il était dans un restaurant avec son épouse, a affirmé ce dernier dans une publication sur Facebook. L’homme n’est pourtant ni un employé ni un résident de la ville.

Le maire de Bathurst ne souhaite pas commenter l’incident en entrevue. Il dit vouloir tourner la page et concentrer ses énergies à tenter de trouver une solution au conflit de travail. Il ne compte d’ailleurs pas pousser l’affaire plus loin.

Le syndicat déplore l’agression verbale dont le maire a été victime, assure Guy DeSilva, qui ajoute que les membres ont reçu des directives bien précises. C’est dommage que ce soit arrivé, dit-il. On ne souhaite ça à personne.

On demande à nos membres de piqueter, rester sur les trottoirs et respecter les gens. On est ici pour piqueter selon les lois, pas se mettre en danger ou faire rien d’illégal.

Guy DeSilva, représentant syndical